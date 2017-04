Por no pagar a los empleados, multaron a avícola de Concepción del Uruguay

La Secretaria provincial de Trabajo aplicó una abultada multa a la avícola Tres Arroyos de Concepción del Uruguay por el incumplimiento en el pago a los trabajadores los tres días que -por decisión empresarial- la empresa no abrió sus puertas en diciembre del año pasado en su planta La China.



El Directorio de la avícola Tres Arroyos, que ya se encuentra en conocimiento de la resolución N°412 de de la secretaria provincial de Trabajo, tendrá cinco días para apelar la medida o hacer efectivo el pago de 5 millones 833 mil pesos.



Paralelamente los integrantes del Sindicato de la alimentación -quienes además no reciben su sueldo desde el mes de enero- explicaron: "La empresa no efectivizó tal cual lo resuelto por la Justicia, el pago de esos tres días a trabajadores y dirigentes sindicales, ni tampoco procedió a la retención del 1% en la última quincena pagada el jueves pasado". Con esos recibos los sindicalistas cuentan que harán una nueva presentación Judicial.