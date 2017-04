Patronato de Liberados: "El propósito era muy noble", dijo Barrandeguy

El abogado Raúl Barrandeguy opinó respecto del Patronato de Liberados: "Funcionó como había sido diseñado por la ley, hasta el año `90 o `91, luego cayó en una anomia, porque no funcionó más. Era público, nadie cobraba sueldo por estar allí. Luego fue diseñado como una repartición. Tal como fue diseñado, era una especie de rueda de auxilio del sistema penitenciario, que se activa cuando el interno está por salir en libertad. La función era, luego de cumplir con la pena, conseguirles trabajo, conectarlos con la vida fuera. El propósito era muy noble".A su vez, el letrado opinó sobre el "Registro de Violadores" que aún no ha sido reglamentado: "Puede resolver muchos problemas, pero hay que tener cuidado que esa persona que sale del penal no se vea revictimizado, que por ejemplo se lo siga condenado cuando vaya a pedir un trabajo, luego de que ya cumplió su pena".Consideró que "lo correcto sería establecer un sistema de control, pero no con la formalidad de tener cinco y seis medidas a cumplir y que nadie después controla, sino que se lleve adelante con psicólogos que vayan y los vea una vez a la semana, que dialoguen con los vecinos para saber de su conducta, en definitiva que el Estado esté prevenido pueda estar prevenido de estos ciudadanos".también dialogó con el abogado Julio Federick, sobre el juicio abreviado: "Lo que ocurre que con el juicio abreviado es que es un procedimiento más rápido donde la Fiscalía establece una pena, que no tiene porqué ser una pena menor que en un juicio oral"."Si se piensa impedir las situaciones de abuso sexual, van a tener que poner en consideración algunos abusos sexuales, que tienen una pena menor como es el tocamiento impúdico, como podría suceder en un colectivo. De ese tipo de hechos, a un hecho de violación seguido de muerte, hay un abismo. Y se traduce en las penas. Pero no tiene nada que ver con el sistema de procedimiento con el que se llega a esa pena".