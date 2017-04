Docentes llevan adelante un paro nacional "contra la represión"

Política Sadop se suma al paro nacional de este martes

Lo docentes llevan adelante hoy un paro nacional convocado por CTERA "contra la represión" registrada este domingo durante una protesta frente al Congreso de la Nación cuando intentaban instalar una "escuela itinerante".La secretaria general del sindicato nacional docente, Sonia Alesso, advirtió: "No vamos a permitir que se reprima a los trabajadores; no se toca a un maestro, a un trabajador".Alesso confirmó también que los docentes realizarán "abrazos" las escuelas de todo el país, donde izarán la bandera "con los papás" y se leerán "los textos que cada escuela quiera escribir"."Vamos a escribir miles de cartas al ministro (Esteban) Bullrich que si no está a la altura de las circunstancias debe renunciar ya", subrayó Alesso.De igual modo, la dirigente anunció los gremios docentes se presentarán en el Congreso para pedir una sesión especial en la que se trate el conflicto docente.Alesso calificó de "ejemplar" un fallo judicial que ordenó al Ministerio de Educación convocar a la paritaria nacional docente y reclamó que Bullrich lo cumpla.