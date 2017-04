Polémica tras el atroz crimen de Micaela: Garavano replicó a Zaffaroni

Tras el atroz crimen de Micaela García, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano se refirió a los dichos del ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, quien sostuvo: "Si hubiera estado vigente el proyecto (de reforma del Código Penal) que hicimos hace tres años, esto no hubiera pasado". Ante este comentario, Garavano aclaró que "la misma Cristina no se animó a llevar el proyecto de Zaffaroni al Congreso porque tenía una serie de defectos estructurales gravísimos". Y agregó: "No se le puede echar la culpa a Massa ni a nadie porque el proyecto bajaba las escalas penales de muchos delitos muy graves".Además, el ministro, durante el programa de LN+ Terapia de Noticias, apuntó contra el juez Carlos Rossi, quien dejó en libertad al primer sospechoso por el crimen de Micaela García y, en relación a la licencia de 20 días que se pidió Rossi opinó que "cometió un error gravísimo y tiene que hacerse responsable; creo que la licencia es una manera de evadir ese error y la decisión que tiene que tomar". "La primera consecuencia debería ser no ser más juez", lanzó.y no como una persona que viola la ley y comete delitos", explicó y agregó queIncluso cuestionó que los jueces en estos casos suelen poner las penas más bajas y dijo que esto tiene que ver con la "costumbre machista y que la sociedad no termina de generar una condena más potente sobre este tipo de hechos". "Violar la ley tiene que tener consecuencias; no podemos tener altos niveles de impunidad", sentenció.