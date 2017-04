La Justicia rechazó amparo de maestra por descuentos en los haberes

Una maestra realizó un reclamo judicial porque le retuvieron $2.283,21. Fue por los cinco días de paro en la primera semana de huelga al comienzo del ciclo lectivo 2017.



La justicia justificó su decisión en el hecho de que por estos días el Consejo de Educación está evaluando los "errores" en las liquidaciones y por tanto no se agotó la vía administrativa del reclamo.



El descuento fue porque la dirección de la Escuela Sarmiento, en la que trabaja, no informó "novedades", y el sistema de liquidaciones "entendió" que se había adherido a la huelga.



María Fernanda Durán acudió con un amparo a la Justicia para reclamar que el Consejo General de Educación (CGE) le devolviera los $2.283,21 que le retuvo en concepto de descuentos por días de paro cuando, argumentó, su inasistencia a su lugar de trabajo se debió a un accidente de tránsito que se sufrió en la calle.



Se trata de una docente de la Escuela Primaria Nº 4 Domingo Faustino Sarmiento, que se presentó con un recurso ante la Justicia con la pretensión de que el CGE "proceda de manera inmediata a abonarle el pago íntegro de sus haberes correspondientes al mes de marzo de 2.017, con más intereses y costas".



La docente expresó que el 13 de marzo último tuvo un accidente al salir de la Escuela Sarmiento a raíz del cual se encuentra en uso de licencia en la actualidad hasta obtener el alta médica. Pero pese a esa situación, se le efectuaron descuentos por "supuestas inasistencias" por días de paro.



Iniciada la demanda, tanto el Consejo de Educación como la Fiscalía de Estado rechazaron la argumentación de la docente.



El fiscal adjunto, Sebastián Trinadori, se presentó y pidió al juez Eduardo Federico Planas, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 4, el rechazo de la acción de amparo por considerarla "inadmisible" por cuanto, dijo, existe un reclamo administrativo realizado por la directora de la escuela Sarmiento por los descuentos por días de paro, tal cual lo habilitó el CGE.



Pero aclaró que el descuento por los cuales reclama la docente no fueron por los días que se ausentó debido al accidente, sino por el paro al que se sumó durante la primera semana de marzo. Explicó Trinadori que la licencia por accidente de trabajo, por el período que va desde el 13 de marzo al 10 de abril, según informe de la Dirección de Recursos Humanos del CGE, fue comunicada por el personal directivo de dicha escuela, con lo cual -indicó- dichos días no fueron descontados de sus haberes sino que se le procedió a descontar por inasistencias los días 6, 7, 8, 9 y 10 de marzo: o sea la primera semana de paro docente, al inicio del ciclo lectivo 2017.



Al respecto, el fiscal de Estado adjunto hizo notar que el personal directivo de la Escuela Sarmiento no informó novedades durante esa primera semana de marzo, tal cual ordena la resolución Nº 2.5676/16. Sin informes sobre asistencia o inasistencia, el sistema de liquidación presupone que la docente se ausentó, y por eso se descuentan los días no trabajados. Es decir, días anteriores al accidente de tránsito sufrido el 13 de marzo 2017, no habiendo informado el personal directivo la asistencia de la docente de conformidad a la resolución Nº 2566/16. Seguidamente adhirió a la prueba documental adjuntada por el Consejo General de Educación en su responde y, por último, peticionó el rechazo de la demanda, con costas, o que en subsidio se declare la misma abstracta con imposición de costas por su orden.



Adriana Abrigo, asesora legal del Consejo de Educación, usó los mismos argumentos que la Fiscalía de Estado, y se apoyó en un informe de la Dirección de Ajuste y Liquidaciones CGE que dio cuenta que a la docente no se le liquidó en forma íntegra el sueldo de marzo ya que registró inasistencias en la primera semana de marzo. Enfatizó que el motivo de dichos descuentos obedecen a que el personal directivo del referido establecimiento, donde presta servicio la actora, no cumplió con la obligación de informar la asistencia según lo dispone la resolución 2566/16 del CGE.



Pero enseguida aclaró que de verificarse un error en ese descuento, se reliquidarán por complementaria los días descontados, sin dejar de resaltar que la docente, al advertir la diferencia salarial en concepto de días de inasistencia, tenía a su disposición los dispositivos legales del procedimiento administrativo, sin necesidad de recurrir a la vía del amparo judicial.



Resolución

En ese marco, el juez Planas apuntó, primero, que "advierto en el umbral de este decisorio que no ha existido por parte del CGE requerido una conducta reprochable -ilegítima y lesiva u omisiva- en el reclamo actoral urgente".



Refiere el juez que el argumento del CGE que "no se constata en la especie un proceder omisivo y lesionante de los derechos constitucionales en juego, no logrando el reproche actoral recepción judicial alguna en tanto, encontrándose el mismo direccionado a obtener el pago íntegro de los haberes correspondientes al mes de marzo de 2.017, la documental de referencia es demostrativa en cuanto a que los descuentos no se vinculan con el accidente in itinere, sino con una situación ajena al planteo formulado en el promocional".



O sea, le descontaron porque el director de la escuela no informó si asistió o no asistió durante la primera semana de paro docente en marzo. Y si cabe un error en ese descuento, el propio CGE informó que existe un trámite administrativo en marcha par resolver si hubo o no error en lo descontado. Al respecto, Planas recuerda jurisprudencia provincial que declara la inadmisibilidad de la acción de amparo existiendo un trámite administrativo aún pendiente de resolver.



Y por eso desestimó el amparo -que se tramitó con el asesoramiento del abogado Ramiro Pereira-, y así lo resolvió "en función esencialmente de la prueba documental, demostrativa de que los descuentos no fueron practicados en orden a los antecedentes fácticos descriptos en el escrito inaugural y encontrándose, a la vez, en trámite el reclamo administrativo realizado por la Directora de la Escuela Primaria Nº 4 Domingo F. Sarmiento en concepto de haberes del mes de marzo de 2.017 que incluye el reclamo de la actora".