Jurado de Enjuiciamiento contra Rossi: Cómo será el procedimiento

Ante el Jurado de Enjuiciamiento están ingresando denuncias contra el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi, responsable de haber dejado en libertad a Sebastián Wagner, el principal sospechoso del asesinato de la joven estudiante Micaela García.



Los integrantes actuales del Jurado de Enjuiciamiento son:



Por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos: Titulares: Bernardo Salduna, Daniel Omar Carubia y Emilio Aroldo Eduardo Castrillón.

Por el Honorable Senado de Entre Ríos: Titular: Ángel Giano. Suplente: Roque Ferrari

Por la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos: Titular: Diego Lara. Suplente:Rosario Romero.

Por el Colegio de Abogados de Entre Ríos:Titulares: Jorge Campos, y Roberto Behéran. Suplente: Jorge Ricardo Moreira Ghiglione y Héctor Fidel Rodríguez.



El abogado Jorge Campos, integrante el Jury de Enjuiciamiento, dio detalles a Elonce TV del procedimiento que se sigue en este instituto que es "una institución consagrada por la anterior Constitución de la provincia de 1933, y ratificada por la reforma de 2008. Está integrada por dos legisladores, uno por la Cámara de Diputados, y otro, por la Cámara de Senadores, tres integrantes del STJ y dos abogados de la matrícula, elegidos por el Colegio de Abogados. La reforma última preveía la incorporación de dos integrantes más, representantes de ONG, que se dediquen a la defensa de la democracia, la república, pero esa reforma no se realizó, por lo que seguimos con la integración propuesta por la Ley 9283".



Respecto del ingreso de las denuncias contra Rossi, aseveró: "No hemos sido notificados, tengo información que han entrado algunas, pero es posible que sean varias, por lo que probablemente haya que acumularlas".



En cuanto a los pasos que se sigue, aseguró: "Se analiza frente a esa denuncia, su importancia. Hay un plazo que prevé la ley y eventualmente se eleva la causa a debate, que es donde se dirime la responsabilidad funcional del magistrado o funcionario sujeto a esa investigación".

"Técnicamente el procedimiento del jurado de enjuiciamiento es un juicio político, lo que pasa es que en nuestro sistema constitucional hay dos vertientes del juicio político: Una es la que se realiza en el ámbito de la legislatura de la provincia, que está limitada en su competencia a integrantes del STJ, gobernador, vicegobernador; en cambio para todos los otros jueces que no son vocales del STJ, y ciertos funcionarios que requieren acuerdo del Senado, como fiscal de Estado, tesorero, presidente del CGE y demás, es competente el Jurado de Enjuiciamiento", aclaró.

En este sentido resaltó que en este caso particular, será el jurado de enjuiciamiento el encargado de analizar las denuncias contra el magistrado de Gualeguaychú".



"El jurado de enjuiciamiento tiene una única función que es la de absolver o destituir al funcionario. No entra en el análisis penal o civil del funcionario o magistrado. Si de la causa surgen elementos que comprometen esa responsabilidad penal o civil, se derivan los antecedentes a la justicia ordinaria, que tendrá a su cargo el juzgamiento", dejó en claro el letrado.



Aclaró que en el sistema de jurado de Enjuiciamiento, "el funcionario o magistrado denunciado puede presentar su renuncia, hasta el momento en que la causa va a debate, después ya no puede hacerlo, lo que es distinto a lo que sucede en el juicio político de la Legislatura".

Campos fue presidente del Jurado de Enjuiciamiento en dos períodos consecutivos, (de 1999 a 2003).



El porqué de las denuncias que se presentarán contra Rossi



En 2016, el juez Carlos Rossi dejó en libertad a Sebastián Wagner, hoy principal sospechoso del asesinato de Micaela García.



El cuerpo de Micaela fue hallado este sábado al norte de la ciudad, a 2,5 km de la ruta 12. Los restos de la joven uruguayense fueron localizados en Campo Seis Robles, una zona rural de Gualeguay, donde estaban realizándose los rastrillajes.



En 2012, Wagner fue condenado a 9 años por dos hechos de violación, y estuvo involucrado en un tercero, que la Justicia no pudo probar, por cuando alegó que había sido su hermano gemelo. En 2016, el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, le permitió salir en libertad, tras desoír un informe del Servicio Penitenciario provincial y el dictamen de la Fiscalía que desaconsejaban hacerlo.



