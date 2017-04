Bordet entregó aportes a instituciones y organizaciones

El gobernador Gustavo Bordet entregó este lunes aportes a 16 instituciones y organizaciones entrerrianas, a través del programa Poder Popular. En la oportunidad, el mandatario se refirió a la charla que mantuvo telefónicamente esta mañana con el padre de Micaela, sobre los ideales sociales que tenía la joven: "Por eso estamos aquí hoy, para compartir esos ideales pero fundamentalmente para decirles a las instituciones que este camino de desarrollo y crecimiento en el trabajo del tejido social entrerriano, va a continuar porque es clave", aseguró.El acto donde se entregaron más de 935 mil pesos, contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, y la directora de la Asociación Olímpica Especial, Vanesa Aparicio, lugar donde se desarrolló la entrega.Al hacer uso de la palabra, el mandatario entrerriano, contó que habló telefónicamente hoy por la mañana con el padre de Micaela García, "y le preguntaba sobre estos ideales que ella tenía como mujer comprometida con diversas causas, pero sobre todo con las cusas sociales y populares; ideales que todos los tuvimos de jóvenes y que cuando tenemos la posibilidad dese algún lugar de responsabilidad de gobierno no tenemos que dudar en ejecutarlos".En ese sentido, afirmó: "Por eso estamos aquí hoy, para compartir esos ideales pero fundamentalmente para decirles a las instituciones que este camino de desarrollo y crecimiento en el trabajo del tejido social entrerriano, va a continuar porque es clave y vital para mejorar las condiciones día a día de cientos, miles de entrerrianos, jóvenes, personas con capacidades diferentes que nos están necesitando, como Estado y como organizaciones civiles, por eso es esta invitación a seguir redoblando esfuerzos para alcanzar estos objetivos comunes".Dijo que se trata de "una muy buena oportunidad para reafirmar el compromiso de trabajo con todas las instituciones que lo vienen llevando a cabo con mucho esfuerzo y desde el lugar que nos toca como gobierno, respaldarlo"."Entendemos que hay derechos que tienen que desarrollarse, y hay que pensar los objetivos que se proponen cada una de las instituciones", indicó, para luego detallar que "hemos tomado decisiones de continuar con nuestros programas y no cortarlos y aún más, incrementarlos, como hemos hecho con la partida de Comedores, que incrementado los montos en un 80 por ciento porque entendemos que los chicos que están bien alimentados tienen mucho mejores posibilidades de alcanzar la excelencia educativa que nos proponemos".Por otra parte, indicó que "también lo hacemos en materia de salud, donde estamos incrementado los aportes patronales, una larga lucha que tenían los gremios de la administración pública para que la provincia vaya restituyendo paulatina y progresivamente el aporte patronal del dos por ciento que había sido anulado por una emergencia que se prolongó desde 1994 hasta la fecha".Recordó, que "también hemos aumentado las becas para los estudiantes en este año en un 30 por ciento, muy por arriba de la previsión inflacionaria que tenemos para este año. Y estos programas sociales tienen que continuar y tenemos que implementarlos también porque esto fortalece nuestro tejido social"."Yo quiero felicitarlos por los ideales, puestos de manifiesto en cada una de las instituciones y organizaciones que ustedes representan. Hay un camino que a veces muy largo, otras resulta ingrato, pero cuando se trabaja con constancia y perseverancia, esos ideales están", enfatizó.En relación a estos proyectos, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta expresó que "fuimos a escuchar cuáles eran las demandas y los proyectos y a comprometer fondos públicos para eso. No fuimos a decirles que hacer, porque confiamos en cada uno de ustedes" refiriéndose a los impulsores de los proyectos que recibieron los aportes. Y prosiguió: "Esta es una muestra más del Estado presente. Y cuando lo podemos hacer de forma articulada, mucho mejor, para generar confianza en esa relación que construimos día a día. Esto lo hacemos con el objetivó de fortalecer el tejido social a lo largo y ancho de la provincia" finalizó.La presidente de la Asociación Olímpica Especial, Vanesa Aparicio, agradeció la visita del gobernador a las instalaciones de la institución, y luego de la entrega de aportes, junto a integrantes de la comisión directiva, recorrieron la Casa de Jaime, el lugar donde residen cinco personas con discapacidad mental leve y desde donde se asiste a varias personas más. En sus palabras destacó que: "día a día, como nosotros trabajan generando propuestas y proyectos que aporten a una mejor calidad de vida de cada uno de los ciudadanos de esta provincia. En ese marco simplemente, agradecer de corazón la permanente disposición que hemos encontrado en el gobierno, en sus distintas áreas, para colaborar con las tareas que esta asociación hace más de 30 años que lleva adelante".Seguidamente, pudieron detallar los logros que han conseguido gracias a diferentes gestiones ante el Estado. Aparicio mencionó que gracias a este aporte, en el marco del programa Poder Popular, se podría dar continuidad a los proyectos destinados a mejorar la accesibilidad. Cabe destacar además, que la organización pone a disposición el espacio físico para realizar talleres de electricidad y herrería, abiertos al público, que Bordet y Stratta pudieron recorrer acompañados por Adela Lifschitz, coordinadora del Centro Comunitario Nº 17Estuvieron también presentes durante el acto, el secretario de Deportes, José Gómez; la titular del Instituto Provincial de Discapacidad; Cristina Ponce; los diputados Pedro Báez y Gustavo Zavallo; el senador provincial Raymundo Kisser; la concejal Cristina Sosa y el subsecretario de Políticas Sociales, Julián Froidevaux.Las entidades que recibieron los aportes fueron el Grupo Asociativo Costurero Solidario; el Atlético Neuquén Club; el Club Atlético Talleres; la Asociación Cooperadora Facultad de Ciencias Económicas; la Asociación Olímpica Especial; el Grupo a Todo Pulmón; el Grupo Asociativo Contención Infantil; el Club Atlético Social y Deportivo Mariano Moreno; el Grupo Asociativo Proyectando mi vivienda; el Grupo Asociativo Juventud Litoraleña; el Grupo Asociativo de ayuda al CAPS Estanislao Zeballos; la Asociación civil El Zócalo; la Fundación Eco Urbano; el Grupo Movimiento Ciudadano El Ateneo; el Grupo Asociativo Reciclando Oportunidades y la Asociación y Deportiva Cultural.