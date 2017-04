Ballay: "Nos comprometimos a proponer una oferta que supere el 18%"

Representantes de los sindicatos del Frente Sindical Docente de Entre Ríos (AGMER, AMET, UDA y SADOP) se reunieron con autoridades del gobierno provincial en el reinicio del diálogo interrumpido desde que fracasó la paritaria.Al respecto, en diálogo con, el ministro de Economía, Hugo Ballay, explicó que "dentro de los temas tratados nos comprometimos, desde el gobierno provincial, a que en la próxima liquidación, correspondiente al mes de abril, no vamos a aplicar la resolución del CGE que establece que la liquidación se haga a partir de la carga en cuanto a si el docente hizo paro o no. Este descuento queda en suspenso hasta que se resuelvan todos los temas".En ese sentido, especificó que "no estamos devolviendo los días de paro. Trataremos de hacer la devolución, lo antes posible, de los días de inasistencia de aquellos docentes que comprobamos que asistieron a sus lugares de trabajo".Por otra parte, remarcó que "el sistema no está privatizado ni hay un error en la liquidación. Lo que cambió es que las liquidaciones de los docentes no se hacen más en el CGE, sino en la Dirección de Liquidaciones dependiente del Ministerio de Economía, donde se liquidan los salarios de todos".Sobre la propuesta salarial, aseguró que se reunirán el próximo martes a las 18 con los gremios para ofrecer una "que superaría el 18%". En esa línea, dijo que "este lunes no podíamos hacer una propuesta, supeditados a un fallo judicial impuesto a la nación que, además, fue apelado. Independientemente de lo que pase a nivel nacional, haremos una propuesta. No obstante vamos a respetar lo que el gobernador Bordet dijo en la legislatura: que ningún trabajador entrerriano va a cobrar por debajo de lo que indican los índices inflacionarios del año 2017".Señaló también que "lamentablemente los gremios de Entre Ríos adhieren al paro de este martes por un hecho inesperado y que no nos imaginábamos. Nuestro pedido sigue siendo que a pesar de los reclamos, los chicos estén en la escuela". Elonce.com