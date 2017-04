Zaffaroni: "No todos los violadores son reincidentes ni psicópatas"

Política Bloque del PJ y ciudadanos presentaron denuncia contra el juez Rossi

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni se refirió este lunes al asesinato de Micaela García, la joven que apareció muerta en la localidad entrerriana de Gualeguay el último sábado y que, según sospecha la Justicia, fue asesinada por Sebastián Wagner, quien había obtenido la libertad condicional en julio de 2016 luego de estar condenado por dos violaciones.Al respecto, Zaffaroni sostuvo que "no todos los que comenten violaciones reinciden, pero hay algunos que sí". En la misma línea indicó: "Hay algunos que tiene una psicopatía sexual. Algunos. No todos. No se puede generalizar".El ex juez de la Corte aseguró que si hubiese estado vigente el proyecto de reforma penal que él impulsó hace tres años, el asesinato de Micaela "no hubiese pasado". "Si hubiésemos tenido el equipo pericial plural que establecía el proyecto, muy probablemente esto no hubiese pasado", especificó.Ramiro Gutiérrez, especialista en derecho penal que participó en la redacción del proyecto de Código presentado por el Frente Renovador, descartó de plano las acusaciones y apuntó contra Zaffaroni por haber infectado de jueces "sacapresos" el Poder Judicial argentino.Gutiérrez recordó que el proyecto que impulsa Massa elimina la libertad condicional, beneficio que le concedió el juez Carlos Rossi al asesino de Micaela pese a que tenía una condena por dos violaciones. Y adelantó que el bloque del Frente Renovador está dispuesto a sentarse mañana mismo si es necesario a debatir esta cuestión. "Para nosotros, 20 años de condena tienen que ser 20 años de cárcel", aseguró.Para defender su teoría, el ex juez de la Corte aseguró que no todos los violadores son reincidentes. "Las violaciones pueden tener distintas circunstancias. No todos los violadores son psicópatas sexuales. Pero algunos de ellos lo son. Todos son delincuentes. Ahí es cuando hay que tener cuidado. Y hay que tener un peritaje muy serio", expresó.