"Hablan de tolerancia y diálogo mientras Macri reprime", dijo Lara

El diputado provincial, Diego Lara del Frente para la Victoria, dijo que "los diputados de Cambiemos ofrecen lo que no pueden dar, hablan de tolerancia y diálogo mientras el presiente Mauricio Macri reprime"; lo señaló al analizar la "oferta" conocida a través de los medios, donde los Diputados provinciales de Cambiemos proponen mediar en el conflicto entre el gobierno y los docentes.



También señaló, que "nuestros pares ofrecen su buena voluntad y su afán de diálogo, pero están algo flojos de papeles porque el gobierno de Cambiemos eligió a confrontación cómo única forma de resolver conflictos. Ya se lo escuchamos a Macri, lo mismo hizo Vidal con los docentes, lo vimos el día del paro con el uso de "protocolos de seguridad" que le garantizan el uso de la fuerza y como frutilla del postre la paliza y las detenciones a los docentes en el Congreso".



En este sentido, dijo que "quisiera aclararles también que nuestro gobierno siempre mantuvo las vías del diálogo con los trabajadores y reconoció los errores en las liquidaciones de sueldos docentes atendiendo particularmente cada reclamo y esto no ha cambiado a pesar de la ocupación del Consejo General de Educación (CGE) y las carpas en la vía pública".



Los legisladores de Cambiemos ofrecieron participar en la negociación que lleva adelante el Poder Ejecutivo y lo expresaron en un documento donde manifiestan su voluntad de participar "con el fin de volver al único punto posible de entendimiento que es el diálogo" entre las partes para que "encontremos una solución de fondo que permita un acuerdo educativo, a largo plazo y sin mezquindades y con un compromiso ante los padres, los alumnos y la sociedad".



El diputado aseguró: "Yo les pido a los legisladores opositores que intercedan ante el Gobierno Nacional para que devuelva a la provincia todo lo que no manda a los programas sociales, que no le cobre intereses por los adelantos de coparticipación, que no le saque medicamentos a los abuelos, que cumpla con la promesa de bajar la pobreza que en realidad la aumentaron y si pueden que cumplan con eso que prometieron de unir a los argentinos, porque lo que se ve es lo contrario".



Por último, señaló que "los diputados de Cambiemos ofrecen lo que no pueden dar, ya que su gobierno hace todo lo contrario; por eso les pedimos que se dediquen a gobernar este país y cumplir las promesas de campaña. Cómo militantes políticos reconocemos esa potestad que les dio el pueblo, pero acá se trata de gobernar y no es un concurso de buenos modales".