Sebastián Wagner "no admitió" haber matado a Micaela García

"Wagner estaba cumpliendo una condena y en el cumplimiento de esa condena obtiene la libertad condicional. Wagner no admitió en su indagatoria el hecho que ocurrió ahora. Sí de los dos hechos anteriores", precisó García en referencia a las dos violaciones por las que fue condenado en 2013.

El funcionario judicial explicó que el acusado "estaba condenado por dos hechos de violación en una única condena que se llevó en un juicio abreviado".



"Es un juicio con todas las garantías de un juicio común sólo que el acusado admite su responsabilidad. Se hace una audiencia donde el fiscal acuerda esa culpabilidad y el juez analiza todas las instancias y decide si está acorde con los hechos. Si el juez no está de acuerdo con eso, rechaza el juicio abreviado", detalló.



Además, reveló que "eventualmente hay un pedido de jury" para el juez Carlos Rossi, quien en julio del año pasado le otorgó la libertad condicional a Wagner, aunque aclaró que deben "esperar la resolución que condene" al sospechoso.



En referencia al hecho en el que Rossi le otorgó la libertad condicional a Wagner, aseguró que "los informes no son vinculantes y el juez no está obligado a seguir ni el dictamen, ni el informe de los psicólogos".

"No es matemático, el juez no tenía posibilidades de saber", agregó García.



Por último, explicó que "en Entre Ríos la destitución de los magistrados se lleva a cabo en la Comisión de Enjuiciamiento" y señaló que en ese aspecto "son ocho integrantes, se destituye con mayoría simple".

"Yo intervengo como órgano acusador", concluyó el Procurador General de Entre Ríos.