Analizan modificaciones a la obra de la autovía del acceso sur a Paraná

Autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y técnicos del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), recorrieron la obra de la autovía en el acceso sur a Paraná por la ruta provincial Nº11. Analizan incluir la construcción de calles colectoras, bicisendas y la colocación de semáforos peatonales en lugar de puentes. Se trata de una inversión de 300 millones de pesos del gobierno provincial financiada a través de un crédito del FFFIR.



Tras un encuentro mantenido en Vialidad Provincial, su titular, Alicia Benítez junto al Consejero Coordinador Ejecutivo del FFFIR, Oscar Llano, visitaron la obra del acceso sur a Paraná, que presenta un avance superior al 10 por ciento e incluye la construcción de la autovía hasta Oro Verde. En ese marco, estudiaron algunas modificaciones al proyecto original como son la construcción de colectoras, bicisendas y la inclusión de semáforos peatonales.



La construcción del ingreso al Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos en barrio El Triangular, los avances en la duplicación de la calzada hasta Oro Verde y la rehabilitación de la ruta provincial Nº11 hasta Arroyo Salto, fueron algunos de los frentes recorridos por los funcionarios.



Al respecto, Benítez remarcó que "se trató de un encuentro muy importante ya que pudimos repasar y constatar el avance de la obra junto al Consejero del FFFIR, como también planificar los desvíos que utilizaremos en el acceso a Paraná, para no entorpecer el tránsito en la zona".



Así también, la directora detalló que "analizamos un proyecto que hemos presentado ante el Gobernador para cambiar algunos aspectos de la obra, que permitan reforzar la seguridad de vecinos y peatones, teniendo en cuenta la vida diaria de la ciudad universitaria. Tal es el caso de la construcción de colectoras, bicisendas y la colocación de semáforos peatonales inclusivos, para personas no videntes".



De la recorrida también participaron, el director sub Administrador, Néstor Kemerer; el secretario coordinador Técnico, Miguel Feltes; los directores de Construcciones, Alberto Johnston y Estudios y Proyectos, Raúl Bongiovanni, e inspectores de obra de la DPV.