Paro nacional docente este martes en repudio a la represión en Buenos Aires

Política Agmer repudió represión a los docentes frente al Congreso de la Nación

El repudio de AGMER

Los docentes paran mañana en todo el país en repudio a la represión en Buenos Aires cuando representantes gremiales estaban frente al Congreso Nacional, en momentos en que la CTERA, intentaba instalar una Escuela Itinerante que pretendía recorrer el país para debatir sobre los derechos laborales y la escuela pública. Así lo anunció CTERA este mediodía en una conferencia de prensa.El conflicto entre los maestros y el Gobierno llegó a su máximo nivel de tensión este domingo, cuando un grupo de maestros que intentaba levantar una "escuela itinerante" para debatir la situación fue reprimido con gases por los efectivos policiales. Por el hecho, hubo cuatro detenidos.Este lunes, desde Ctera repudiaron el ataque y llamaron a un paro nacional para mañana (martes). "No se reprime una protesta social. No lo vamos a convalidar. Vamos a ir a la Cámara de Diputados y Senadores para exigir que se cumplan las leyes", remarcó Alesso.Por otro lado, la representante gremial cargó duro contra el ministro de Educación Nacional, Esteban Bullrich, a quien le pidió que se aparte de su cargo: "Vamos a escribirle miles y miles de cartas. No está a la altura de las circunstancias y le pedimos la renuncia", dijo.Por otra parte, el gremio docente entrerriano AGMER, emitió esta mañana un comunicado para "repudiar la represión a los docentes frente al Congreso".En su comunicado, AGMER pidió "dar respuestas a las legítimas demandas de los trabajadores".Además, resaltó que se reprime a "los docentes porque intentan frenar la lucha del colectivo de los trabajadores organizados, con el único fin de asegurar y sostener al alza la tasa de ganancia de los grupos económicos hegemónicos", finaliza el comunicado.