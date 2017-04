Caso Micaela: Jueza apuntó a las responsabilidades del sector político

Policiales Fiscal brindó detalles sobre la investigación por el atroz crimen de Micaela

La jueza de Ejecución de Penas, Cecilia Bértora, explicó alos pasos que se siguen para otorgar la libertad condicional a un preso y apuntó también funcionarios y legisladores, al sostener que también les cabe una cuota de responsabilidad en lo ocurrido con Micaela García.Durante el programa, la magistrada señaló que para otorgarle la libertad condicional a un preso se evalúa "cómo ha ido evolucionando el interno dentro del tránsito penitenciario". Y detalló: "La libertad condicional puede otorgarse partir del cumplimiento de los dos terceras partes de la condena. Previo a ello, el interno puede salir con salidas socio laborales o socio laborales, que son de menor cantidad de tiempo". Esto actúa como una instancia de "prueba" para determinar cómo se comporta el preso "en el medio libre".Asimismo, dio cuenta de que "hay informes penitenciarios que son los que se hacen trimestralmente, además de evaluaciones que vienen con intervención de un equipo técnico como psicólogos, psiquiátricos, asistentes sociales y terapistas ocupacionales".En tanto, los Juzgados de Ejecución también tienen "un equipo técnico compuesto por médicos, médicos psiquiatras, asistentes sociales, psicólogo y terapista ocupacional. Ellos vuelven a evaluar al interno de manera independiente, aportando otra mirada desde el Poder Judicial, que permite mirar de manera crítica los primeros informes de la Unidad Penal donde estuvo alojado el interno".La jueza admitió que, al tener muy buena conducta. Trabajan y estudian, pero el avance psicológico de poder superar lo que los llevó a delinquir no se da en las misma manera. En ese caso tenemos que hacer foco en el problema psicológico y psiquiátrico que tienen para ver si en ese rubro en particular hubo modificaciones o no".Para los casos de abusos sexuales "está previsto un tercer equipo de personal especializado directamente sobre este tema para dar asistencia y control a estas personas. Esto es muy específico, pero no está funcionando.. Según esta norma, debería haber equipos especiales para abordar la problemática de abuso sexual. Esto sería importante implementarlo"."Esta ley también habla de las. Hay un convenio con el Ministerio de Justicia de Nación para proveerlas y empezar a aplicarlas. Esto está en curso y hemos avanzado en el tema" con funcionarios del Ejecutivo provincial", se explayó.Sobre la posibilidad de endurecimiento de penas para acusados de delitos sexuales, Bértora lo consideró muy complejo, por cuanto "nuestro paradigma constitucional piensa que sus ciudadanos pueden ser reinsertados socialmente", lo cual está atravesado "por los derechos humanos, la reforma de la constitución y los tratados internacionales a los cuales adherimos"."Está la ley y uno tiene que aplicarla, pero hay una variable muy grande. Tenemos que atender cada caso en particular, sino no habría jueces, sino que sería un trámite administrativo", manifestó.A paso seguido, hizo notar: "A veces los informes de los equipos penitenciarios dicen que es desfavorable, pero al leerlo no hay ninguna tacha, nada que dé sustento a esa calificación. Entonces cómo hacemos para sostenerlo", se preguntó. Y profundizó: ", pero al leer el informe esa persona nunca tuvo sanciones, estudia, trabaja, hace tratamiento psicológico y no ha tenido problema en nada. Uno tiene que poder evaluar eso, pero debe quedar explicado claramente en la sentencia".Interrogada acerca de la embestida del sector político al judicial, Bértora fue contundente al señalar: "El Poder Ejecutivo también tiene que hacerse cargo de todo lo que no cumple". Y ejemplificó: "A nivel municipal tenemos una ordenanza que no habilita un carnet de conductor para que sea remisero una persona que haya sido condenada por abuso sexual. Yo quisiera saber si se está controlando real y efectivamente esa ordenanza. Nosotros en el juzgado cuando tenemos indicios de que un ex interno está trabajando de remisero lo advertimos y tratamos de que esto se revierta. Estoy muy segura que no hay un control suficiente sobre esto"."Hay muchas leyes, pero el Ejecutivo tiene que ponerlas a funcionar cuanto antes", enfatizó y cuestionó:cuando ingresa a nuestro Juzgado un expediente por abuso sexual. Les hacemos saber que deben remitirse a nuestro Juzgado para remitir datos que sean de interés para protegerlas y ayudarlas"."Hay muchas cosas que tienen que ponerse a funcionar. Esto no es exclusivo del Poder Judicial., reflexionó la magistrada."El sistema penal necesita recursos, pero que no se empiece a hablar de los sueldos, porque por ahí se confunde todo. Necesitamos recursos para el Patronato de Liberados que se ha reformado y se empezó a ponerle un poco más de dinamismo. Lo mismo ocurre en el ámbito de salud mental. Todas las personas que están con medidas de seguridad que dependen de mi Juzgado no son alojadas en ningún hospital escuela ni colonia. Se nos hace difícil la falta de un protocolo de actuación. El Patronato de Liberados es del Poder Ejecutivo. Necesitamos que muchas cosas que ya están se instrumenten correctamente", reclamó.Bértora reconoció que "el Poder Judicial tendrá muchas fallas, cosas para replantearse, crecer y cambiar. No me caben dudas porque esto nos sacude como personas, madres y mujeres, pero hay que poner a cada uno con la responsabilidad que le compete, porque más allá de prestar la colaboración con la Policía para encontrar a Micaela, necesitamos que el Ejecutivo se ocupe de estas cosas como el Patronato de Liberados y de otorgar más recursos para el Servicio Penitenciario".En este aspecto precisó que "en la Unidad Penal Nº 1 hay casi 700 internos y 16 funcionarios penitenciarios. Debería haber tres veces más". Y finalmente advirtió: "".