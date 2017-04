Macri ratificó que las paritarias docentes se deben realizar por provincia

"No convocamos a paritarias porque ese es un rol de cada gobernador", consideró el mandatario, quien aseguró: "Quiero que todos los chicos del país tengan las mismas oportunidades. Esa es una Argentina justa, no que algunos puedan y otros no".



Analizó, además, que "el paro ya demostró que no sirve" y fustigó: "Hace más de diez años que hacen huelga los docentes de la provincia y los indicadores muestran que no se mejoró ni en una sola variable sobre la calidad de la educación pública".



"La Constitución nacional no prevé que el Gobierno nacional fije el salario a los docentes, ni a los policías ni a los médicos ni a los enfermeros provinciales. Eso lo maneja cada gobernador", resaltó en declaraciones radiales.



En ese sentido, volvió a respaldar a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y subrayó que su "batalla" es "la de todos los argentinos por la educación".



El jefe de Estado criticó a la jueza que ordenó la realización de la paritaria nacional docente y consideró que "está desenfocada, con un fallo cargado de prejuicios, de negación de la realidad" al entender que ya se "cumplió lo que marca la ley y los sueldos los discute cada gobernador".



Así lo evaluó luego de que el juzgado del Trabajo N° 58, a cargo de Dora Temis, ordenara al Gobierno a convocar a la paritaria nacional docente dentro de los próximos cinco días hábiles, en respuesta a una presentación formulada por el sindicato UDA.



En ese escenario, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, ya aclaró que la administración de Mauricio Macri apelará el fallo por considerar que se trata de un error "grosero".