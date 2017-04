La Ong Red Alerta pedirá un Jury de Enjuiciamiento para el juez Rossi

"También en el caso de Micaela, una vez vez más, esperábamos encontrarla con vida; y no el terrible desenlace que hemos tenido antes con otras mujeres, como ocurrió con Josefina López, Gisela López, Priscila Hartmann, y otras tantan jóvenes adolescentes que fueron víctimas de la perversidad de personajes que comenten este tipo de delitos aberrantes. En el caso de Wagner, gozando de libertad condicional y demostrando una vez más aquello que venimos exigiendo hace mucho tiempo: que dejen de vulnerar los derechos humanos de las mujeres", dijo a R2820 la titular de la Ong Red Alerta, Silvina Calveyra.



"Juez de Ejecución de Penas Carlos Rossi -quien cumple 20 años en el cargo- ignoró, mas allá de que no sea vinculante, el informe labrado por el servicio penitenciario que sugería que no se le otorgue el beneficio de la libertad condicional. Queda claro que con medias como la probation, la libertad condicional y el cobro de fianzas ante delitos que atentan contra la libertad y la integridad sexual de las mujeres, queda demostrada la violencia institucional que estamos padeciendo por parte del Poder Judicial, quedando en permanente riesgo mujeres y jóvenes, cuando son estos jueces los que deben garantizar institucional y constitucionalmente la vida y la seguridad de todos los ciudadanos. Pero eligen otro camino: el de poner en riesgo a nuestras niñas, adolescentes y mujeres, premiando en vez de castigar a los abusadores y a los violadores y, por lo tanto, imperando una total impunidad a sabiendas de que la impunidad genera mayor impunidad", señaló con dureza.



Y agregó: "Por eso mientras se sigan sosteniendo estos mecanismos judiciales sin ningún tipo de control, incluso en el marco de estos sistemas carcelarios vigentes, seguimos en un absoluto riesgo ante tanta perversidad".



"La gravedad del asunto es indiscutible; a sabiendas de que el 90 por ciento de los perversos condenados reinciden en estos delitos, lo cual sabe el Poder Judicial por los informes técnicos y los antecedentes que existen a nivel nacional, se continúan utilizando estos mecanismos que van contra de la ciudadanía", remarcó.



La presentación formal



"Estamos elaborando una nota, sumando adhesiones de organizaciones y de ciudadanos comprometidos a nivel nacional y provincial, para presentar formalmente el pedido de destitución del juez Rossi; el mismo será realizado a través de los mecanismos institucionales adecuados. Concretamente con una presentación de nuestra Ong ante la Legislatura de Entre Ríos, esperando que el Poder Legislativo entrerriano de lugar a la destitución de una persona que ha demostrado no ser un juez probo de cara ante una sociedad que viene reclamando hace años Justicia y no mas femenicidios", cerró Calveyra.