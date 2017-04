Bordet, sobre el hallazgo sin vida de Micaela: "Esta noticia me llena de dolor"

"A las jornadas de extrema incertidumbre y mucho esfuerzo se suma ahora esta noticia que nos llena de dolor, como padres, y fundamentalmente como sociedad", expresó.



"Además me gustaría destacar el trabajo profesional de la Policía de Entre Ríos y la constante colaboración de la comunidad, de los familiares y amigos de Micaela", continuó diciendo el gobernador y agregó: "Espero que la Justicia ayude a recomponer, aunque sea en parte, esta herida tan profunda, y se puedan llevar adelante las transformaciones necesarias para que esto no vuelva a ocurrir".



En la mañana de este sábado fue hallado el cuerpo sin vida de Micaela García, en zona del campo conocido como 6 Robles.





Mauro Urribarri: "Es un momento de profunda tristeza"



Ante la aparición sin vida del cuerpo de Micaela García, la joven que desapareció el sábado pasado en Gualeguay, el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, dijo que "es un momento de profunda tristeza".



"Queríamos que el final fuese otro, pero lamentablemente no fue así. Es un hecho que ha conmocionado a todos los entrerrianos y a la sociedad argentina", dijo el funcionario que se encuentra en Gualeguay, acompañando a los padres de Micaela.



Además, sostuvo que "debemos respetar el momento de profundo dolor que están atravesando los padres y la familia, para quienes no hay consuelo".



"Hemos trabajado intensamente durante estos días y pusimos todos los recursos que estuvieron a nuestro alcance, para cumplir con nuestro deber. De ahora en más sólo queda que la justicia pueda llevar un poco de paz a la familia de Micaela", destacó, al tiempo que indicó que "datos precisos en la investigación permitieron dar con la localización exacta del cuerpo, que se encontraba en la zona de Primera Sección Chacras. Inmediatamente, se lo comunicamos a la familia".



Finalmente, Mauro Urribarri agradeció "a todas las personas que han colaborado en esta búsqueda. A los ciudadanos de Gualeguay especialmente, y de otras localidades y provincias, que se han sentido interpelados por este hecho y han apoyado y acompañado durante estos días".