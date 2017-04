Agmer, en Congreso ratificó resoluciones del Consejo de Secretarios Generales

Según se informó, decidieron una jornada provincial de lucha a realizarse el 19 de abril.



En la reunión del 5 se decidió:



1 - Respaldar la instalación de la Carpa Docente frente a la Casa de Gobierno Provincial y todas las acciones de lucha llevadas adelante por las seccionales de nuestro sindicato en todos los rincones de la provincia, como la ocupación del CGE, los acampes y las movilizaciones;



2 - Exigir la inmediata apertura de la Paritaria Nacional;



3 - Demandar al gobierno provincial como condiciones para resolver el conflicto:



a) Devolución inmediata de lo descontado en el mes de marzo y derogación de las Res. 2565/08 y 2566/16 y sus ampliatorias las que, como oportunamente denunciamos por todas las vías, son inaplicables y sólo cumplían fines persecutorios como hoy se demuestra y en su momento fundamentamos;

b) Retorno al sistema anterior de liquidaciones o modificación inmediata de dicho sistema, debiendo estar el mismo de manera completa a cargo de funcionarios empleados del Estado;

c) Convocatoria inmediata al diálogo con nueva propuesta salarial que rompa con el techo impuesto de 18 % en tres tramos;



4 - Respaldar todas las acciones judiciales que se emprendan contra la patronal estatal, que no cometió "errores" de liquidación, sino que por decisión política ha actuado de forma desleal y artera persiguiendo a los huelguistas, presionando a los directivos, aplicando descuentos como castigos a todos los trabajadores y, a la vez, intentando trasladar la responsabilidad a los directores de escuelas y a los sindicatos para dividirnos y fracturarnos en las escuelas;



5 - Demandar a las diversas instancias judiciales que abandonen su posiciones de clase, pro patronales y/o de simple subordinación al poder político, y den lugar a los legítimos reclamos de los trabajadores;



6 - Sugerir al Congreso de la entidad la aprobación de la continuidad de todas las acciones de lucha en marcha, hasta tanto se dé respuestas a nuestras demandas;



7 - Expresar nuestra solidaridad y acompañamiento con la familia, compañeros y allegados de Micaela García, recientemente desaparecida en Gualeguay y exigir a las autoridades judiciales y policiales celeridad en la investigación y aparición con vida de la joven estudiante del profesorado de Educación Física y futura docente.



8 - Repudiar la presencia y el accionar de la policía de Entre Ríos en las Departamentales de Escuelas de toda la provincia y el CGE; en particular la agresión sufrida por las compañeras de Comisión Directiva Departamental de Concordia, acción de la que hacemos responsable al Poder Ejecutivo de la provincia.



9 - Se declara el estado de alerta y movilización.



Además se aprueba:



- Repudiar las acciones del Presidente del CGE JL Panozzo y los vocales políticos firmantes de la Resol 864/17 que da en comodato por 29 hectáreas a la Municipalidad de Colón para un complejo ambiental por el término de 25 años quitándole ese espacio a la escuela agrotécnica "Capitan JJde Urquiza" de la ciudad de Colón. Exigir la inmediata derogación de dicha resolución.



- Declarar estado de asamblea continúa camino a la construcción de una jornada provincial de lucha a realizarse en el marco del decreto 1318 el día 19 de abril.



- Repudiar todo tipo de represión ejercida por las fuerzas de seguridad nacional y provincial contra los trabajadores en lucha.

- Repudiar la presencia y el accionar de efectivos policiales en las escuelas solicitando información sobre la adhesión al paro responsabilizando por esto al gobierno provincial.



- Solicitar a los bloques legislativos provinciales y municipales que se posicionen con respecto a la política salarial hacia trabajadores docentes y estatales.



- Repudiar la recusación del gobierno nacional contra la jueza laboral que dictó la cautelar que ordena convocar a Paritaria Nacional

.

- Ratificar la renuncia del Presidente del CGE prof. J L Panozzo y y exigir la renuncia de los contadores Miguel Gaggión y Néstor Griffoni.



- Promover acciones de lucha en conjunto desde nuestras centrales CTA de los Trabajadores y CTA Autonoma en articulación con el Frente Sindical Docente de E. R.



- Exigir que todo funcionario político del Estado declare bienes y salarios.



- Exigir que la captura de datos se extienda hasta el último día hábil de cada mes de manera tal que lo que se pague corresponda con la totalidad de los días del mes trabajado.



- Congreso en cuarto intermedio no más allá del 24 de abril. (APF)