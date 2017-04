Incrementan partidas para comedores escolares y los aportes al IOSPER

Foto 1/2 Foto 2/2

"Hay que atender todos los frentes y sobre todo el frente social", expresó el gobernador Gustavo Bordet al anunciar el incremento del 25% de las partidas para comedores escolares que llega a un acumulado del 80 % en los últimos 15 meses. El mandatario entregó en El Pingo aportes por casi medio millón de pesos a juntas de gobierno del departamento Paraná y confirmó que los aportes patronales para el Iosper aumentarán en los próximos días en 0,5 puntos porcentuales para que docentes y trabajadores públicos tengan un mejor servicio de salud.



"Ahí está la clave, hay que ver el problema integral, desde lo social, desde lo sanitario y también desde lo educativo; ése es el compromiso", aseguró el mandatario al recorrer junto al intendente Diego Plassy las instalaciones de la escuela República Dominicana y la escuela Nº 53 San Julián de doble jornada en la que funciona un comedor, y visitar el centro de salud Juan José Elberg.



"Hay que destacar ?continuó Bordet- que desde que estamos en la gestión, aumentamos en un 80 por ciento, muy por arriba de cualquier índice inflacionario, la partida de comedores escolares para nuestros chicos porque entendemos que chicos sanos, alimentados, tienen la posibilidad de poder acceder a una mejor calidad educativa".



"Como gobernador de la provincia, más allá de situaciones que se han presentado, como acampes y tomas, debo convocar al diálogo, porque entendemos que la única posibilidad de lograr consenso y acuerdos es hablando; no confrontando. Nuestra gestión siempre ha tenido esa característica de lograr estos acuerdos y, no me cabe ninguna duda que vamos a conseguirlo", dijo el mandatario en relación a las demandas de los gremios docentes.



"Pero para esto ?agregó - es fundamental que nuestros chicos estén en las escuelas, puedan tener el ciclo lectivo completo; y sobre todo nuestros chicos de la escuela pública. Yo soy un agradecido a la escuela pública, me eduqué en la primaria, en la secundaria y en la universidad pública y le debo mucho a la educación pública. Por eso pongo este compromiso sobre la mesa para que podamos entre todos encontrar una solución".



Pensar en municipalismo

"He repetido en todas las oportunidades que me ha sido posible que hay que generar un desarrollo en la provincia de Entre Ríos que propenda a lo que sabiamente se consagró en la reforma de la Constitución de 2008 en el sentido de la creación de comunas. Y vamos a trabajar, como lo hemos hecho ya con los legisladores, en un proyecto de comunas para que pueda generarse la posibilidad de desarrollo en toda la provincia", remarcó el mandatario.



Luego indicó: "Hay que empezar a pensar en términos de municipalismo. Es mucho y cada vez mayor el cúmulo de servicios que debe prestar una junta, y sin embargo no se puede cobrar una tasa retributiva a los vecinos porque esto está impedido. Creo que es tiempo de poner en discusión una nueva normativa a través de la ley de comunas y del ascenso hacia municipio de varias juntas para que sea más equitativo el desarrollo, y en esto cada uno de nosotros tendrá que poner la parte en recursos necesarias para poder lograr a este desarrollo".



Inversión en cloacas por 14 millones de pesos

"Sabemos de la necesidad de terminar con la obra de cloacas y como esto era un compromiso que habíamos asumido, en menos de un mes estaremos licitando esta obra cuyo proyecto definitivo entregamos hoy a la junta de gobierno y demandará casi 14 millones de pesos. Estas obras de cloacas, como también otras de saneamiento, como el agua potable en otras localidades, tienen un impacto directo sobre la calidad de vida de los vecinos. Muchas veces esto no se ve porque está subterráneo, no luce, pero le cambian la vida a cada familia de El Pingo".



"Felicito al presidente de la junta de gobierno por tener esa visión, porque con 14 de millones de pesos se podría haber hecho pavimento que lo ve todo el mundo, pero estas obras sirven no sólo para la actualidad sino para las generaciones futuras que van a vivir en esta localidad", resaltó.



Acompañaron al mandatario los ministros de Desarrollo Social, Laura Stratta, y de Planeamiento, Luis Benedetto; los diputados provinciales Rosario Romero, Gustavo Zavallo y Ángel Vázquez; la titular de Vialidad provincial, Alicia Benítez; intendentes, presidentes de juntas de gobierno y funcionarios, entre otras autoridades.



Fondos para Comedores

El Ministerio de Desarrollo Social se detalló que el Estado provincial realiza una inversión alimenticia anual en comedores escolares de $707.374.208,20, la cual se lleva adelante íntegramente con fondos provinciales. A esta cifra se llega con las partidas alimentarias escolares (Comedores más Copa de Leche Provincia y RAN) que suma $239.374.208,20 y $468 millones destinados a sueldos y aportes sociales del personal de cocina que engloba a más de 2.500 personas que trabajan mensualmente como cocineros.



En ese marco, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, ratificó "el compromiso que tiene el gobierno de la provincia para llegar con todos los programas y herramientas a todo el territorio provincial. El aumento que vamos a hacer ahora es de un 25%, pero que significa casi un 80% en los 15 meses que llevamos de gestión. Son más de 80 mil gurises de toda la provincia que comen en nuestros comedores, y para nosotros es de vital importancia que estén bien alimentados para que puedan tener una educación de calidad.

"Esto muestra la voluntad de este gobierno de acompañar los desafíos que se plantean, estar al lado del que más lo necesita y pensar que la alimentación es fundamental si queremos gurises que aprendan o que practiquen deportes. También trabajamos mucho capacitando cocineras y directivos, tenemos un menú que incluye todas las calorías y alimentos que hacen falta para que tengan una alimentación saludable y nutritiva", añadió.



Los aportes



En la oportunidad, se entregaron aportes por 484.377 pesos a juntas de gobierno del departamento Paraná, correspondientes a los programas Juntas a la Obra y Mil Evita. Recibieron su aporte las juntas de gobierno de Sauce Montrull; Quebracho; Aldea María Luisa; Sauce Pinto; La Picada; Corralito; Puerto Brugo; El Pingo; y Aldea Santa María.