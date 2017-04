Presentaron una demanda ante la Justicia Federal por Veladero

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, rabino Sergio Bergman, ante los sucesivos acontecimientos ocurridos en el emprendimiento minero Veladero, presentó una demanda ante la Justicia Federal, para evitar que se pongan en riesgo las reservas de agua del oeste argentino.



Luego de que una comisión técnica constatara fallas en el sistema de lixiviación, Bergman requirió judicialmente la suspensión de todas las actividades de la mina hasta tanto se garantice que no se producirán daños ambientales. Ello por cuanto la posibilidad de un nuevo derrame implica un peligro potencial sobre ríos interprovinciales, napas subterráneas y cuerpos de hielo individualizados en el Inventario Nacional de Glaciares.



La presentación complementa las denuncias presentadas anteriormente para que la Justicia determine a los responsables por los recurrentes percances en el funcionamiento de la mina. En esta oportunidad se han aportado nuevos datos que dan cuenta de la necesidad de llevar a cabo reformas sustantivas y modificar los planes de monitoreo y contingencias del emprendimiento.



El Estado nacional, por imperativo constitucional, es el principal garante del derecho a un ambiente sano y tiene el deber de preservarlo para las generaciones futuras, tal como lo establece el art. 41 de la Constitución Nacional. Siendo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable uno de los sujetos centrales al que se le otorga dicha competencia, continuará velando con el máximo nivel de exigencia, para que lo solicitado en la acción presentada y las exigencias planteadas, se cumplan de manera tal que la actividad no se retome hasta tanto se acredite que el ambiente y/o la salud de la población se encuentran protegidos, así como instará a que se reparen los daños que se hubieren producido.



Estas medidas de ningún modo deben afectar la continuidad de las fuentes laborales, puesto que los trabajadores no deben verse afectados por la irresponsabilidad de la empresa. Por el contrario las tareas deben redundar en el debido cuidado del agua, que es un bien escaso y vital para las poblaciones cordilleranas.



Acompañando el compromiso asumido por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y el Gobierno de la Provincia de San Juan, respecto a las exigencias que deberá cumplir Barrick Gold si desea seguir operando en el país, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se pone a disposición para colaborar con las autoridades competentes en la evaluación de las actividades, con estricta sujeción a la normativa ambiental vigente y los más altos estándares internacionales aplicables.