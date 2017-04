Lanzaron el nuevo sistema de estacionamiento medido en Paraná

Cómo funciona el nuevo sistema de estacionamiento

La Municipalidad de Paraná, a través del intendente Sergio Varisco, firmó hoy un convenio con la Universidad Nacional de La Plata para poner en funcionamiento en nuevo sistema de estacionamiento medido en la capital entrerriana. El sistema está a cargo del Centro Superior para Procesamiento de la Información (CSEPI), un área de ingeniería aplicada de la UNLP para proyectos de tecnología basado en software y electrónica."El municipio, desde hace mucho tiempo que viene con un sistema de estacionamiento medido que no funciona, el de la tarjeta; ante esto, no podíamos dejar de modernizarnos y firmamos un convenio con la UNLP por el cual ellos van a proveer el sistema informático para pasar de la tarjeta a un uso electrónico a través del celular y con todas las alternativas como la carga de un crédito para el estacionamiento medido", explicó Varisco a"El objetivo no es recaudar -aclaró el intendente- sino facilitar la movilidad urbana para que quien tenga que hacer un trámite en el microcentro de la ciudad, encuentre lugar, pague la tarifa correspondiente y pueda retirarse para darle movilizad a la zona".También destacó el "contenido social" que posee el nuevo sistema. "Quienes durante muchos años se desempeñaron como tarjeteros en la ciudad, estarán incluidos en el sistema cumpliendo diferentes servicios como ayudar a la gente para la carga de la aplicación en el celular, sistema de contralor y otros servicios que van a prestar los cooperativistas en el micro y macro centro de la ciudad", comentó.En la oportunidad, Varisco indicó que si bien habrá pruebas previas, se espera que el sistema esté en funcionamiento pleno en el transcurso de dos meses."El sistema funciona en modalidades", explicó a, Juan Marra, director de CSEPI. "Una de éstas es para aquellas personas que quieran comprar tiempo: deben ir a un comercio y pagar por una o dos horas, lo que necesiten, y lo único que tienen que dar es el número de la patente del auto. Ya queda registrado en el sistema y eso es lo que controlan los inspectores"."La segunda modalidad es la compra de crédito; pueden comprar dinero y asociarlo a un número de celular o a un nombre ficticio. A partir de ahí es como crédito que irá utilizando a medida que le necesite", agregó.Esta otra modalidad funciona a través de mensajería de Telegram, Facebook o desde aplicación web. Son mecanismos que no tienen costos adicionales.Y según aclaró, "la ventaja que tiene el sistema de crédito a través del puntual, es que se fracciona a partir de un determinado momento y uno paga exactamente lo que estuvo estacionado"."Aquellos que cometan una infracción tendrán la posibilidad de pagar en los puntos de venta; el pago voluntario es un monto menor al que si fuera ante el Juzgado de Faltas", aclaró Marra.Finalmente, el director del CSEPI aseguró que "no cambiará demasiado el sistema de funcionamiento actual porque la ciudad tienen una gran ventaja al contar ya con un sistema el cual es con tarjeta". Y en esa línea aclaró que el área comercial se verá beneficiada con el nuevo sistema "en función de la rotación de vehículos".