Agmer Paraná valoró la "buena situación de diálogo" generada con el gobierno

Política Bordet convoca a gremios docentes a discutir una nueva oferta salarial

El secretario general de Agmer, Seccional Paraná, Claudio Puntel, valoró la "buena situación de diálogo" que se está generando con el gobierno. "Fuimos convocados por autoridades políticas del Consejo General de Educación. No estaba el presidente, pero sí los vocales y el secretario general del organismo", explicó aSobre los pormenores del encuentro, dijo que "ellos reconocieron que se equivocaron al no escuchar los planteos que hicimos nosotros para evitar los problemas en las liquidaciones de los salarios, que ha ocasionado que algunos compañeros estén hasta sin cobrar". Y acotó: "Nos explicaron que las planillas complementarias que se van a estar pagando la semana que viene serán para corregir esto. Los descuentos serán devueltos y estarán incluidos los salarios familiares y la ayuda escolar que todavía no se ha pagado".El secretario general de Agmer Paraná puso de relieve que "estos avances son conquistas que venimos logrando, tanto con la toma como con el acampe y las luchas en el interior de la provincia". En tanto, aclaró que aguardan "concreciones más específicas para levantar la toma" del CGE.Finalmente, el gremialista consideró "importante que ellos hayan reconocido que la actitud nuestra en la toma fue totalmente respetuosa tanto de los trabajadores y del público que ingresa al edificio. No vulneramos el derecho de nadie. Les pedimos que bajen el tono de las declaraciones", completó.