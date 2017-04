Macri descartó que las huelgas afecten el arribo de inversiones

"Argentina nunca estuvo más lista que hoy (para recibir inversiones)", respondió a CNN en Español ante la consulta de las consecuencias del paro en el humo de los empresarios. "Hay una mayoría que hemos decidido un cambio profundo de valores. Entendimos la importancia de convivir, dialogar, ser parte del mundo, apostar a fortalecer las instituciones, a la verdad", amplió.



"Argentina ha vuelto al mundo, las inversiones están viniendo" aunque reconoció que hacen falta muchas inversiones. "Hace 15 meses la Argentina ha vuelto a crecer", reiteró.



Sobre cuándo la sociedad comenzará a sentir los cambios, el presidente sostuvo que "es una escalera" y ejemplificó: "El crédito a 30 años para la vivienda, cuando acceden a una computadora a un precio más módico para poder estudiar o mejorar su gestión en la pequeña empresa o volar por valores más bajos (en las aerolíneas) para ver a su familia".



"En ese proceso de entrada va acumulando lentamente, hay mucha gente que no ve la diferencia", admitió y razonó: "es un proceso de acumulación pero creo que la mayoría sentimos que hay que poner el hombro, es un camino largo pero que cada día se está un poco mejor". Además nuevamente recordó la marcha del fin de semana a la que analizó como un apoyo a su gestión.



Al igual que con la entrevista con Bloomberg, el jefe de Estado admitió que las elecciones legislativas "deberían ser un barómetro de lo que está haciendo el Gobierno" y dijo que espera "ratificar el apoyo de aquellos que creen en el cambio, aunque a veces no coinciden en todas las cosas que hacemos".



Consultado sobre la agenda que mantendrá con Donald Trump el 27 de abril, el mandatario explicó que hablarán primeros de los "viejos tiempos" cuando ambos eran empresarios. Sobre el final hizo un esbozo de análisis de proteccionismo de EEUU y adelantó que le dirá que "el aislamiento no lleva a mayor progreso". La reunión entre ambos mandatarios está prevista para el 27 de abril en Washington.