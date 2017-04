"El paro fue rechazado por la inmensa mayoría de los argentinos", dijo Peña

El jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, dijo que la medida de fuerza convocada por la CGT fue "nada más que un paro del transporte".



Utilizó su cuenta de Facebook para hacer esas declaraciones: "Sentimos que la medida de fuerza de hoy fue centralmente un paro sindical focalizado en el transporte y en las grandes ciudades. La falta de transporte público, combinada con cortes y acciones intimidatorias que se hicieron públicas, hizo que la mayoría de los trabajadores que querían ir a trabajar no pudieran hacerlo", expresó.



Y agregó: "La inmensa mayoría de los argentinos rechaza profundamente cualquier método violento y extorsivo que quiera imponer la voluntad de unos pocos sobre el conjunto".



Peña hizo declaraciones similares al responder preguntas durante un panel en el marco del Foro Económico Mundial en Latinoamérica, que se desarrolla en el Hotel Hilton.



El jefe de Gabinete sostuvo que se trató de "un paro sindical muy focalizado en el transporte y en las grandes ciudades, particularmente en el área metropolitana". "Al no haber transporte público, la enorme mayoría de los trabajadores que hubieran podido ir a trabajar no pudo hacerlo, combinado esto con algunos cortes y algunas acciones intimidatorias que se hicieron públicas".



"Sentimos que claramente no ha sido una expresión mayoritaria de los trabajadores ni de los argentinos", lanzó.



En sintonía con las declaraciones del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, Peña indicó: "Como siempre hemos dicho, tenemos muchos canales de diálogo con el sindicalismo y al igual que ayer, mañana seguiremos dialogando porque esa es nuestra convicción, de que en una misma mesa de trabajo empresarios, sindicalistas y el gobierno tenemos que acordar políticas que ayuden a generar trabajo en la Argentina".