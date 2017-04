"El paro fue innecesario", afirmó el Ministro de Trabajo

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, brindó una conferencia de prensa a media tarde sobre el paro nacional que se celebró este jueves. Relativizó el impacto de la medida, la adjudicó a "motivos políticos" (que relacionó al kirchnerismo) y dijo que el Gobierno "prioriza el diálogo"."Tenemos que parar de mentirnos, de agredirnos y de tomar extorsiones como mecanismos de trabajo. Planteémonos objetivos comunes que nos encuentren unidos en el futuro"."Este es un paro innecesario", dijo Triaca en conferencia de prensa. "Estamos en un año electoral. Volvamos al diálogo como dirigentes sindicales, pero no nos dirijamos a un modelo político. Este gobierno no tiene pensado volver a Kicillof y a Moreno. Tenemos una agenda sector por sector y siempre vamos a estar a disposición de las partes", lanzó, en referencia al ex ministro de Economía y al ex secretario de Comercio de Cristina Kirchner."En aquellos lugares donde el transporte público fue afectado, se sintió el paro. Pero mucha gente se acercó a trabajar por otras vías. En el interior, el nivel de acatamiento fue visible en los centros urbanos. Pero más allá del impacto que tuvo el paro, la vocación es seguir dialogando, sector por sector. Vamos a convocar a los dirigentes que tengan la madurez para encontrar los espacios en común", lanzó."El diálogo sigue siendo nuestra prioridad por mandato del Presidente. Ha habido una gran diferencia de diagnóstico. Hay datos que reflejan el crecimiento del empleo neto en el sector privado. Tuvimos un momento difícil en la primer parte del año pasado y no se planteó, entonces, un paro general. Sino hoy, cuando estamos recuperando la producción. Es cierto que algunos sectores empujan más que otros. Esa es la tarea que estamos dispuestos a resolver"."¿Tiene el Ministerio porcentajes de acatamiento en todo el país?", se le consultó."En muchos sectores la actividad fue normal", respondió.Y luego agregó: "Lo que yo les hago es un planteo de la metodología de trabajo que tenemos. El año pasado fue una muestra de cómo alcanzar objetivos comunes diciéndonos la verdad. No hubo predisposición de parte de la CGT. Ganó la consigna de Volveremos, de ganar el palco. Y cuando la acción gremial se lleva a consignas tan distintas, preferimos trabajar en una agenda sector por sector".