Filmus estuvo en Gualeguaychú y recordó la crisis educativa del 2003

Fue el presidente del Partido Justicialista e intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio quien lo presentó. Aseguró que este es un momento "donde nos debemos un debate que requiere una masa crítica acorde al momento que estamos viviendo. Es un día de profunda emoción y es inagotable la cantidad de temas que surgen, aprovechemos su visión actual y los desafíos que se vienen", manifestó. Entre las figuras destacadas se encontraba Néstor Loggio, ministro de Comercio, quien estuvo presente en la charla.

Filmus aseguró que la presentación de su libro fue "sólo una excusa para discutir de política y de actualidad". Expresó que desde el kirchnerismo "no concebimos un gobierno sin memoria y este el gobierno actual no tiene y no quiere memoria. Esto es una cuestión filosófica", aseguró.

Resaltó la importancia de preservar fechas como el 24 de marzo o el 2 de abril. En sentido contrario apuntó contra el gobierno actual asegurando que "buscan borrar la memoria y conformar chicos productivos, pero no críticos".



Pensar el kirchnerismo

La charla fue dividida en tres ejes: "lo que hicimos, lo que falta y lo que viene", en alusión al subtítulo del libro presentado anoche.

Comenzó relatando "lo que hicimos". Dijo que el 23 mayo conoció a Néstor Kirchner y asumió dos días después. El 27 de mayo de 2003 estaba en Entre Ríos porque en muchas provincias no había clases. Néstor me planteó un desafío", recordó Filmus.

Se sinceró al recordar que al asumir contaban con un "25% de desocupación y un 22% de votos. Para Entre Ríos necesitábamos 70 millones de pesos y él me dijo que disponía de ese monto y terminamos destinando 270 millones para las 7 provincias. Eso es lo que hicimos" acotó.

Además recordó una anécdota con el entonces Presidente de la Nación, Néstor Kirchner. Contó que le preguntó "si le íbamos a decir al Ministro de Economía lo que íbamos a gastar y él me contestó: 'El presidente soy yo'. Ahí volvió a ser la política el centro del país, y no las corporaciones, a diferencia de las medidas de Macri quitando las retenciones a las mega minerías".



En otro de los pasajes del encuentro, Daniel Filmus se mostró muy crítico con las políticas sociales y económicas que está implementando el gobierno de Mauricio Macri.

Remarcó que "el neoliberalismo no tiene ninguna novedad. Pasaron 15 años y siguen las aperturas de los mercados, las privatizaciones y el endeudamiento externo. Todo esto ya fracasó, ¿por qué ahora vamos a pensar que pueden tener éxito? Se preguntó el sociólogo.

Asimismo dijo que "por este motivo, este proceso no va a ser muy largo. No tienen novedades para mostrarnos. El neoliberalismo nos lleva a crisis tales, que luego vienen Presidentes que nunca hubiéramos imaginado como Lula Da Silva o Pepe Mujica", reflexionó.



Un trabajo en equipo

Filmus resaltó que la obra fue escrita junto a los autores Eduardo Dvorkin, Mempo Giardinelli, Horacio González, Marisa Herrera, Eduardo Jozami, Mercedes Marcó del Pont, Marta Novick, Ricardo Rouvier, Jorge Taiana, Juan Carlos Tedesco y Nicolás Trotta.



Daniel Filmus nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1955. Es sociólogo, educador y político. Ocupó el cargo de Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina durante la primera presidencia de Néstor Kirchner (2003- 2007).

Ocupó el cargo de Senador Nacional por la Ciudad de Buenos Aires durante el período 2007-2013.

Entre enero de 2014 y diciembre de 2015 se desempeñó como Secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, con jerarquía de Embajador, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto.2 También es miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO.



Primer encuentro para el diálogo

