Varisco firmó convenio para cursos de capacitación en técnicas de programación

Se firmó con la Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y Productivos a través del Programa 111 mil, que se impulsará desde la comuna, el Polo Tecnológico y universidades. Ya hay más de 300 inscriptos.

El intendente Sergio Varisco firmó este mediodía en Paraná un convenio con la Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y Productivos de la Nación, que consiste en el dictado de cursos de capacitación para jóvenes en temáticas vinculadas con las nuevas tendencias en el mundo del trabajo.



El subsecretario de Servicios Tecnológicos y Productivos, Carlos Pallotti, luego de suscribir el acuerdo con el jefe comunal señaló que "se trata de un convenio importante para la economía de la ciudad de Paraná y su zona de influencia. Por un lado es apoyar la creación del parque tecnológico que nos parece un enorme desafío y una oportunidad que les significará un crecimiento en la economía del conocimiento de la ciudad; mientras que por otro lado acordar con el intendente y las autoridades acordar una serie de cursos para capacitar jóvenes y personas en general en técnicas de programación dentro de un programa nacional que se denomina Programa 111 mil".



Por su parte el intendente Varisco quiso "agradecer la asistencia que desde lo jurídico y lo tecnológico nos está dando el gobierno nacional a través la visita de este funcionario amigo y que en poco tiempo más esperamos contar con la ordenanza para constituir el polo tecnológico y el parque tecnológico, porque Paraná tiene muchas empresas de base tecnológica. Acabamos de firmar un convenio de cooperación general y uno específico sobre el Programa 111 mil, que es la capacitación de jóvenes paranaenses que ya se están anotando, para cursos de formación tecnológica, en especial programadores".



El secretario de Producción, Innovación y Empleo de la comuna, Francisco Mathieu agregó que "la firma de convenio nos pone muy contentos porque con una política de producción no solo nos va a permitir conseguir empleo genuino para los paranaenses que no busquen irse de la ciudad, sino darles una oportunidad local, presentarles nuevas ofertas a los jóvenes para que se puedan capacitar en un año y conseguir trabajo en las empresas que se comprometen a contratarlos. Esto es algo que venimos desde un inicio de la gestión trabajándolo con el subsecretario Pallotti, porque realmente es un anhelo que lo teníamos muy presente, que genera dos cuestiones muy importantes: solucionar problemas de empleo y a la vez potenciar a Paraná en la exportación de servicios que genera un beneficio importante a la economía de la ciudad".



Finalmente Varisco reflexionó con una visión de hacia dónde va el empleo en la capital entrriana: "Paraná tiene varias alternativas, pese a que lamentablemente en los últimos años nos condenaron a ser una ciudad cuya única oferta era el servicio no productivo, especialmente el ser empleado público y nuestros jóvenes se merecen otro futuro, por eso creo que más allá de nuestro parque industrial, lo que estamos impulsando desde el turismo, el cordón frutihortícola y la obra pública que genera mucha mano de obra, el mundo del futuro incluye todo lo que es la capacitación en base tecnológica y en esto no podemos cerrarle la puerta a nuestros hijos en ofrecerle solo empleo que se está extinguiendo".



Cómo serán dictados



Mathieu agregó que desde el municipìo "se le dará la dfusión y la canalización para que estos cursos sean dictados en distintas sedes en Paraná. Ya hay más de 300 inscriptos, y ahora vamos a llevar adelante viabilizar la capacitación desde esos ámbitos y satisfacer esa mano de obra. De allí que se trata de llevar conocimientos en corto plazo y con rápida inserción laboral. Como dijo el subsecretario Palotti esto es una tendencia mundial: hay empresas internacionales de software que demandan profesionales en este rubro.



Entonces consiste en un acompañamiento desde el Estado nacional donde ellos aportan los conocimientos para capacitarlos. De esta manera a nosotros como ciudad, nos cambia -como señalaba el intendente- la matriz económica de pasar del empleo público al privado y a su vez dotar de un conocimiento que es ciento por ciento valor agregado, es exportar materia gris, con cacapitación local, con ingreso de divisas genuinas".



De aquí en más vendrán reuniones técnicas con diversas instituciones, como universidades, el Consejo General de Educación y la Oficina Local de Empleo: "Vamos a trabajar para definir las sedes. Desde ya la Municipalidad dictará cursos en dos o tres sedes, el Polo Tecnológico de Paraná también ya está inscripto para brindarlos, y vamos a ver qué universidades puedan dictarlos y lograr también que escuelas técnicas -en la medida de los posible- se puedan sumar a este proyecto".



En la firma del convenio en el despacho del presidente municipal, además de Varisco, Pallotti y Mathieu, acudieron el director Nacional de Monitoreo y Planeamiento, Gustavo Schwartzman; la subsecretaria de Empleo, Andrea Díaz; el presidente del Polo Tecnológico, Pablo Mena; la titular de la Agencia de Innovación, Andrea Firpo; los concejales Carlos González y Marta Zuiani (bloque Cambiemos) y la escribana municipal Cristina Arbitelli.