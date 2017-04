Dujovne enfatizó que "el paro no le hace bien al país"

"La economía argentina ya arrancó. De eso no hay dudas. Desde agosto, el empleo privado viene creciendo de manera sostenida todos los meses", señaló Dujovne al publicar un mensaje en su cuenta de Facebook.



El ministro enumeró logros del gobierno como el lanzamiento de créditos hipotecarios a treinta años "para que todos los argentinos puedan cumplir el sueño de su vivienda propia"; "el blanqueo récord a nivel mundial, que permitirá pagarles a más de dos millones de jubilados la reparación que tanto merecían y esperaban; y una inversión en el primer bimestre de 2017 que superó "los 18 mil millones de pesos en obras públicas".



"Estamos transformando 2.800 kilómetros de rutas en autopistas, modernizando diecinueve aeropuertos. Le estamos llevando agua potable a más de 8 millones de personas. Y estamos construyendo más de 78 mil viviendas. Estamos haciendo lo que hay que hacer", agregó el ministro.



Sin embargo, señaló Dujovne, "el paro de hoy nos va a costar a todos los argentinos cerca de 15 mil millones de pesos" y amplió: "No lo pierde el Gobierno de Mauricio Macri; lo perdemos todos los argentinos".



Indicó que "desde el primer día" la prioridad del Gobierno "ha sido el diálogo" y sostuvo que los líderes sindicales "durante todo el año pasado" apoyaron a la nueva administración "porque entendieron que si no se tomaban las medidas que se tomaron, el país iba hacia una nueva crisis profunda".



"Por eso, hoy, -prosiguió- con una economía que se está poniendo pie, no entendemos las motivaciones de este paro. O mejor dicho, nos da pena concluir que lo que hay detrás del paro son motivaciones electorales".



En esa línea, profundizó: "Nos apena también que los líderes sindicales más razonables estén siendo arrastrados por algunas fuerzas políticas de la oposición: esos mismos políticos que tanto daño le han hecho al país y que hoy lo único que desean es que a la Argentina le vaya mal, para que al Gobierno le vaya mal, porque muchos de ellos se están jugando ni más ni menos que su libertad".



"Por nuestra parte, mañana, cuando el paro haya terminado, volveremos a sentarnos en una misma mesa a dialogar y a trabajar junto a todos aquellos que de verdad desean que a los argentinos nos vaya bien. Esa es la única manera de que nuestro país crezca. No durante un año ni durante dos, sino durante veinte años, de manera sostenida. Juntos, estamos construyendo el país de nuestros hijos", concluyó el jefe de la cartera de Hacienda.