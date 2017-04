Schmid: "Nada hace pensar que va a haber desmanes"

Política El paro nacional afecta a gran parte de las actividades en Entre Ríos

"Por el relevamiento que hicimos en Mendoza, Córdoba, en el norte del país, nada hace pensar que va a haber desmanes", aseguró Schmid al ser consultado por la prensa sobre posibles incidentes en el marco de los cortes que planean realizar algunas agrupaciones en los accesos a la Capital Federal y luego de los dichos del líder del sindicato de peones de taxi, Omar Viviani.Respecto de las declaraciones de Viviani, que dijo que a los taxistas que trabajaran les iban a "dar vuelta los autos", el secretario general de la CGT opinó que "es un exceso pero no es lo importante, no se puede hacer extensivo a toda la organización"."Acá no hay impedimentos para quien quiera ir a trabajar. Lo que va a haber es una paralización total de todas las actividades, por lo que va a haber una alta adhesión contra un malestar social que tratamos de poner en la agenda pública. No hay otra cosa más allá de eso", afirmó Schmid.