El paro nacional afecta a gran parte de las actividades en Entre Ríos

El integrante de la conducción de la CGT Regional Paraná, Oscar Barbieri, se refirió a las implicancias de la medida gremial. Resaltó la adhesión de las organizaciones sindicales "a este paro de 24 horas decidido por la CGT en el orden nacional y avalado en nuestra Regional en un plenario que hicimos días atrás. Esperamos la adhesión mayoritaria de los afiliados a cada uno de nuestros sindicatos".El dirigente detalló: "En cuanto al transporte, l", dijo y añadió que en el mismo sentido lo harán "", por mencionar algunos.Barbieri expresó que el 85% de los sindicatos lo van a acatar. "Hay un 15% enrolado con el Gobierno, como el caso de los trabajadores que representa Momo Venegas", dijo el sindicalista y se refirió a los reclamos que motorizan la acción. Manifestó preocupación por la pérdida de fuentes de trabajo, la situación por la que atraviesa la industria, la construcción, las economías populares, el cierre de comercios; la pérdida del poder adquisitivo del salario, el aumento desmesurado de las tarifas, el ingreso de importaciones y la eliminación de aranceles del 35% "que hace que las Pymes no puedan competir".Igualmente, indicó a: "Somos escépticos en cuanto a que el Presidente de la Nación y los CEOs sean capaces de tomar en cuenta este paro de 24 horas, que realmente no es deseado por nosotros, pero es una herramienta que tenemos para manifestarnos como lo permite la propia Constitución y la democracia", dijo y añadió: "Ha tenido celeridad para tomar la decisión en cuanto a reducir retenciones al sector agropecuario, los impuestos a las mineras, o perdonar deudas a las empresas de energía; e incluso para estar a punto de perdonarse una deuda con el Correo Argentino", cuestionó y marcó que piden la misma celeridad para dar respuesta a los trabajadores".El paro también se haría sentir en el ámbito de la administración pública provincial.Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) expresaron la adhesión a la medida e indicaron: "Lamentablemente el rumbo que han tomado los gobiernos tiene como eje principal que la crisis la paguemos los trabajadores, hecho que queda plasmado en la negativa del gobierno de Macri a abrir la paritaria nacional docente, continuar con despidos en el Estado y garantizar políticas que generan tarifazos y perdidas de fuentes laborales para el pueblo y aumento de ganancias para las empresas". En el mismo sentido cuestionaron las políticas del gobernador Gustavo Bordet.Desde la Unión de Personal Civil de la Nación (Upcn) convocaron al paro bajo el lema Todos con UPCN y la CGT. "Paramos para cambiar esta realidad social cada vez más injusta, paramos para que dejen de crear pobreza con decisiones políticas irresponsables, paramos contra la flexibilización laboral y en defensa de los Convenios Colectivos de Trabajo, para defender la negociación paritaria libre, para que los trabajadores estatales no perdamos poder adquisitivo ante el aumento de los precios". Asimismo, informaron que, debido al alto acatamiento esperado, todos los servicios críticos de la administración pública y entes descentralizados contarán con guardias mínimas y pasivas, según los casos en Hospitales, Centros de Salud, Registro Civil y menú alternativo para los comedores".Los Docentes nucleados en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) expresaron su adhesión al paro. Del mismo modo, los trabajadores de universidades públicas adhieren a la acción gremial.Desde la empresa de energía se dio a conocer un comunicado en el que expresa que con motivo del paro general las oficinas comerciales permanecerán cerradas este 6 de abril, aunque se atenderá el servicio con los sistemas de guardias.Los cuatro gremios municipales de Paraná, Suoyem, ATE, APS y Obras Sanitarias, adherirán al paro nacional de hoy. De todos modos, desde la comuna se informó que se prevé trabajar en forma normal pero dando flexibilidad a los empleados en el horario de ingreso.El secretario General del Suoyem, Jorge Brocado informó que el gremio adhiere al paro, aunque aclaró que habrá "guardias mínimas", como sucede cada medida de fuerza. Dijo que "no habrá recolección de residuos" y que decidieron adherir en rechazo a las políticas económicas del Gobierno nacional.Desde la Asociación del Personal Superior (APS), el secretario General Pedro Acosta, informó que se suman a las medidas de fuerza debido a la situación económica que atraviesa el país, que "repercuten fuertemente en los trabajadores".Desde ATE, el secretario Adjunto Francisco Garcilazo, afirmó que los trabajadores nucleados en el sector adherirán a la medida. "Muchos harán paro por convicción y otros que dudaban sobre la medida no irán a trabajar debido a la falta de transporte", sostuvo.Finalmente, desde Obras Sanitarias, Ramón Ortíz, indicó: "Hicimos una asamblea y explicamos las razones del paro" y aclaró que se cubrirán las guardias mínimas.El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, Daniel Ruberto consideró "suficientemente legítimos" los motivos que llevaron a convocar paro general, por lo que el gremio, adherido a CGT se suma a la medida."Como sindicato estamos adheridos a la CGT, hemos hecho volantes, comunicados, hay compañeros que van a adherir, y otros expresaron sus ganas de trabajar. Nosotros creemos que los motivos del paro son suficientemente legítimos, así que se verá", dijo el dirigente, aunque no pudo anticipar el impacto de la medida en el ámbito local.Por otro lado, denunció que hay empresas que "han organizado e informado a los gerentes que tengan un escribano a mano por si el trabajador va y no realiza las tareas, que contrate remises, o que traten de pagarle la nafta, como una suerte de amedrentamiento hacia el trabajador". Por ese motivo la Federación de Empleados de Comercio está mandando cartas documento para exigir "que cese la persecución", indicó a APF.