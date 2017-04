Concordia: Ordenanza busca regular el lenguaje y prevenir violencia de género

En el Honorable Concejo Deliberante de Concordia, aprobaron por unanimidad el proyecto que garantiza el uso de lenguaje no sexista en los medios, cuyo objetivo es la prevención de la violencia de género.



El acompañamiento a la normativa, iniciativa de la concejal Carolina Amiano, se logró tras reanudar el cuarto intermedio de la sesión realizada en la Parroquia Pompeya el pasado jueves.



La normativa fue apoyada con el voto de los concejales de los tres bloques.



El concejal Cedro sugirió que la normativa sea remitida a todos los Concejos Deliberantes de la provincia y a los legisladores provinciales para que adhieran. También a los medios de comunicación y periodistas locales, moción que fue aprobada por unanimidad.



El lenguaje como herramienta de transformación



En sus fundamentos, la normativa parte de la base de que el lenguaje es el elemento que más influye en la formación del pensamiento de una sociedad. Siendo junto a las imágenes lo que juega un papel crucial en la transmisión de valores y en la construcción de relaciones igualitarias, sustentadas sobre los principios de la no discriminación y la no violencia.



Asimismo se expresa que el pensamiento utiliza el lenguaje como su forma de creación y expresión, y que el lenguaje ayuda a reforzar pensamientos y perpetuarlos. "Y si estos mensajes que estamos percibiendo vienen impregnados de discriminación sexista, esto contribuirá a generar una forma de pensar que luego será asimilada y normalizada" sostiene la concejal Amiano.



En este sentido, se propone que "los cambios que se vienen sucediendo por el reconocimiento de la igualdad de oportunidades en mujeres y hombres y la eliminación de las distintas formas de violencia por razón de género, se requiere que se lleve a cabo una revisión del lenguaje y las imágenes empleadas, emitiendo mensajes que generen cambios, que ayuden en la construcción de una sociedad no discriminatoria".