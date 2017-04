Peña bajó línea a legisladores del Pro de cara a las elecciones

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, se reunió con diputados del Pro y les pidió, de cara a las elecciones legislativas de este año, reforzar el contacto "cara a cara" con la gente en cada uno de los distritos del país.



En ese sentido, Peña reivindicó el rol de la política y elogió la figura de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a quien puso como ejemplo de cercanía con los vecinos.



Un diputado macrista que participó de la "cena de camaradería" contó que el jefe de Gabinete los animó con una dosis de optimismo para los comicios, y les dijo que desde el oficialismo están "confiados" porque "vamos a ganar las elecciones, andamos muy bien".



"Fue una bocanada de aire fresco para renovar el espíritu", manifestó a parlamentario.com otro de los legisladores que fue parte del encuentro. Esta misma fuente reveló que el funcionario pidió "énfasis en trabajar, sobre todo, con los sectores que a veces hay que llegar más" y llamó a "no perder la territorialidad". Así, los impulsó a "no" quedarse "solo en el despacho", sino tener una "visión mucho más cercana de la realidad".



En una reunión de carácter sumamente informal, Peña y los vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, expusieron cada uno al comienzo de la charla y, luego, fueron dos horas de preguntas por parte de los legisladores.



En el encuentro, que se llevó a cabo en el Anexo de la Cámara baja, los funcionarios y diputados conversaron netamente de la cuestión política-electoral y casi no se dedicaron a los temas de la agenda parlamentaria, aunque sí se abogó por aceitar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo y estuvo presente la secretaria de Relaciones Parlamentarias y Administración, Paula Bertol.



