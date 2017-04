Según Agmer Paraná, más de 800 docentes reclamaron por los descuentos

Política Los gremios docentes irán a la justicia por los descuentos en los haberes

Agmer Paraná se mantienen en el hall del edificio del Consejo General de Educación exigiendo que se dé marcha atrás con los descuentos por días de paro. Pero desde el Ejecutivo provincial, a través de un comunicado , habían explicado que "el gobierno obra en materia de descuentos de días no trabajados por adhesión a medidas de fuerza conforme lo habilita la legislación vigente y con el respaldo de la jurisprudencia tanto local como nacional y a los parámetros dados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la materia"."El gobierno salió a defender los descuentos por inasistencias, cuando los compañeros no han tenido inasistencias", sentenció a, Rebeca Guerreiro, secretaria gremial de Agmer Paraná, al tiempo que argumentó que "la inasistencia conlleva un trámite administrativo que no ha existido en estos casos"."Hay muchas situaciones por días de descuentos, algunas por inasistencias, otras por el no pago del salario familiar y otras porque no se tomaron los cargos a partir del 22 de diciembre, a lo que recomendamos aplicar los recursos de ejecución", explicó la gremialista.Y en esa línea, Guerreiro alentó a los docentes para que se acerquen al Consejo General de Educación, para hacer los reclamos que corresponden."Hasta el momento hemos atendido más de 800 trámites y ayer cobró el sector más grande, por lo que no tenemos esos datos actualizados. Pero hoy, la cola llegaba hasta afuera del CGE así que era enorme la cantidad de compañeros que vinieron a reclamar", subrayó.