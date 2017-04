Estudiantes secundarios exigieron que se destrabe el conflicto docente

El Centro de Estudiantes de la Escuela Normal demandó a las autoridades provinciales que "abran el diálogo con los docentes" debido a que, según argumentaron ante Elonce TV, las medidas de fuerza del sector repercuten en el dictado de clases.



"En asamblea de estudiantes estamos reclamando nuestro derecho a la Educación y en apoyo a los profesores porque entendemos su reclamo", indicó a Elonce TV, Florencia Tomassi, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal.



"Pedimos a las autoridades que abran el diálogo con los docentes porque nosotros queremos tener clases, si no después se nos dificultará todo", completó otra estudiante, Nerea Diana.



Según argumentaron, "ya estamos en abril y no hemos tenido suficientes días de clases por los paros". "Los alumnos estamos en descontento con eso y no queremos quedar como burros, por así decirlo, queremos pasar a la Facultad con una buena base", justificaron.



De acuerdo a las estudiantes, la protesta y reclamo por su derecho a la Educación también se extiende en los centros de estudiantes de las escuelas Comercio y Centenario de esta ciudad.



"Si hay docentes y alumnos de pie, no habrá un pueblo de rodillas", fue el cartel que confeccionaron y que llevarán al CGE donde se mantiene la protesta de los docentes agremiados en Agmer Paraná. Elonce.com