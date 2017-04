El insólito regalo para el concejal que tendrá descuentos por no ir a trabajar

Descuentos por ausencia

Las faltas del concejal

Descuentos a trabajadores

La defensa del edil

En la mañana de ayer apareció un paquete en la Secretaría del Concejo Deliberante de la ciudad mendocina de San Martín que llevaba la inscripción "Para concejal Dubé". Adentro había una pala, del tipo jardinera, y una nota que decía: "Esto te lo mandamos de parte de los vecinos de Chivilcoy", refiriéndose a uno de los distritos del departamento. Ayer Dubé dijo haber estado en el Concejo y no haber visto el paquete ni la pala, y no hizo comentarios al respecto.y sosteniendo que la ausencia injustificada del edil durante un mes y medio impidió la conformación de esas comisiones, publicó. Dubé sostuvo que todo es un ataque por sus declaraciones públicas contra el intendente Jorge Giménez.La concejal justicialista Andrea Paola Sacre, quien formuló en la sesión del lunes último el planteo de descuentos en la dieta de Dubé, explicó que "desde el inicio del período de sesiones del Concejo de este año,y que todos los temas que debían ser tratados en ellas, algunos de urgencia, debieran ser obligadamente tratados sobre tablas en las sesiones".Según Sacre, el edil de Cambiemos no concurrió a las reuniones de la comisión de Relaciones con la Comunidad que estaban citadas para el 14, 21 y 28 de marzo y tampoco lo hizo en las de Cultura, convocadas para el 15, 22 y 29 de ese mes. "Dubé nunca se presentó ni dio motivos de su ausencia", indicó.En sesión se aseguró que Dubé estaba al tanto de los días y horarios en que se reunirían las comisiones y que "incluso se lo intentó ubicar telefónicamente, hasta sus propios pares de bancada y no atendió los llamados y su secretaria dijo que no sabía cómo ubicarlo".. "Hay que tener en cuenta que no es la primera vez que las ausencias de este edil son sistemáticas y que el año pasado sólo concurrió dos veces a las reuniones de comisión de Cultura que integraba, como si estos temas no le interesaran", enfatizó Sacre.Además, remarcó que ". A cualquier trabajador se le descuentan, y siendo Dubé además un funcionario electo por el pueblo, debe también someterse a estos descuentos".", dijo el edil Dubé. Según su criterio, el descuento no es por sus ausencias, de las que sólo reconoce tres, sino porque "la semana pasada saqué un comunicado denunciado".Además, indicó que "Giménez les ordena a sus concejales lo que deben hacer para amedrentarme, pero". Y sostuvo que "sería mejor que remitan copia del expediente de la empresa de limpieza Santa Elena, que venimos reclamando hace tres años y que se niegan a remitir".