La CGT dice que desde el Gobierno "descalifican para no dialogar"

"Cuando funcionarios descalifican para no dialogar y para no entender las cosas sólo generan desesperanzas", enfatizó Daer, al cuestionar la posición del Gobierno nacional sobre el paro.



Tras afirmar que la medida de fuerza "va a ser contundente", el integrante del triunvirato que encabeza la CGT consideró que "el presidente Mauricio Macri tiene que ser más cuidadoso con sus declaraciones".



Al ser consultado sobre las afirmaciones de Macri en el sentido que existen "mafias" en sindicatos, pidió que si el Presidente "o algún funcionario tiene pruebas, que vayan a la justicia".



Además, apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien calificó de "vagos" a sindicalistas y señaló que "cada vez" que la funcionaria "pasó por el Ejecutivo tuvo esas instancias de descalificación con la dirigencia sindical".



"Si hablamos de vagos, díganle teléfono a Patricia Bullrich", ironizó el diputado y secretario general del gremio de la Sanidad.



Daer pidió "que no haya violencia durante el paro" y justificó la medida de fuerza al señalar que "hay pobreza, hay endeudamiento, todo eso lo único que genera son condiciones para verificar que llevamos un rumbo equivocado".



"Vamos por un rumbo equivocado y eso va a generar más pobreza", subrayó el sindicalista, quien destacó que se registra "una caída estrepitosa del empleo, de la actividad económica, hay más pobreza".



También señaló que "hay dirigentes que dicen yo no paro porque pretenden subirse al calor del poder, como Gerónimo Venegas".