Cristina minimizó la marcha de apoyo al gobierno

La expresidenta Cristina Kirchner sostuvo que la movilización del pasado sábado, conocida como 1A, en apoyo a la gestión de Mauricio Macri no fue "masiva" y cuestionó los anuncios de "relanzamiento de un Gobierno que con sus políticas hundió la actividad económica".



A través de su cuenta en la red social Twitter, la exmandataria sostuvo que la del sábado fue "una manifestación que según la Policía de la Ciudad no superó las 25 mil personas" pero que estuvo "relatada por medios y prensa adicta como una ´masiva´ marcha de apoyo al Gobierno".



"Esos mismos medios no pudieron mostrar ni una sola foto panorámica de las que acostumbran a publicarse en las grandes concentraciones. Es más, durante el mes de marzo, movilizaciones que convocaron a cientos de miles de argentinos y argentinas en rechazo a las políticas económicas y de derechos humanos de este Gobierno, fueron transmitidas a través de drones -como acostumbra conocido portal de noticias- confirmando la magnitud de las mismas", apuntó.



Y cuestionó, acto seguido, que el lunes siguiente "los mismos medios que calificaron como "masiva" la marcha del sábado, anuncian el "relanzamiento" de un Gobierno que con sus políticas hundió la actividad económica a niveles que creíamos haber dejado en el pasado, y arrojó a millones de compatriotas a la desesperanza y la desesperación, o a la incertidumbre sobre el porvenir".