Triaca dijo que algunos gremios "no representan" a los trabajadores

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dijo que hay algunos gremios "que no representan" a los trabajadores, sino que más bien responden a organizaciones políticas y que laCGT se "equivoca de diagnóstico" al implementar la huelga."Hay sectores que no tienen representación manifiesta y hay otros que sí representan muy bien a sus trabajadores. Algunos son más bien representaciones políticas que gremiales. Tenemos que discutir un nivel de calidad en la representación sindical. La dirigencia no ha colaborado para nada en que mejore, por ejemplo, la calidad educativa; en años no han hablado", aseguró el funcionario en una entrevista con La Nación."Generalizar un conflicto cuando en realidad hay situaciones específicas sobre las que el Gobierno está trabajando es lo que para nosotros es la incomprensión del paro, que no corresponde al diagnóstico de lo que está pasando en la sociedad. Hay sectores que empiezan a ser demandantes de empleo de manera significativa. Para algunos que no terminan de repuntar, tenemos un agenda para ellos", comentó.El ministro cree que hay un "error de diagnóstico" de la CGT al llamar a un paro ya que, según él, se crearon 88 mil puestos de trabajo en el último tiempo. "Estamos en un proceso de recuperación que tiene que tomar una dinámica mayor", sostuvo Triaca.El funcionario también opinó sobre el exabrupto de Omar Viviani, el secretario general de los Peones de Taxis que lanzó durísimas frases para los conductores que trabajen el jueves. "Hay muchos que cuando suben los pasajeros se hacen los pelotudos. Hay muchos que durante el gobierno anterior parecían más gorilas que Macri y muchos de esos carneros van a salir a trabajar. ¡Hay que darles vuelta los coches!", gritó el gremialista en una reunión con delegados de organización sindical. Triaca se mostró en contra de estas actiudades y argumentó: "No corren en la Argentina que queremos proponer para el futuro".