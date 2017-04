Cambiemos pide a docentes "dejar de lado medidas de las que es difícil volver"

Política Agmer Paraná sigue con la protesta en el Consejo de Educación

"Tenemos que sentarnos todos a ver cómo encontramos la solución para nuestros hijos" dijo el diputado de Cambiemos Sergio Kneeteman ante el conflicto docente en la provinciaLlamó a "dejar de lado medidas de las que es difícil volver como es la toma del Consejo de Educación de Entre Ríos".El legislador de la oposición calificó como "bastante razonable" la propuesta de la Provincia, y adelantó que "el Gobierno nacional no hará una paritaria nacional"."Respecto del salario de los docentes, entiendo que con un 19 por ciento, o lo que está diciendo el gobernador Bordet en Entre Ríos, que es lo mismo que dicen en la provincia de Buenos Aires, no tendrá retraso, o cobrarán el mismo aumento que sea la inflación. Pondremos un 19 y después tendremos en cuenta cuánto se fue la inflación y eso se lo reconoceremos. Me parece que es bastante razonable esa propuesta", sostuvo el diputado radical."Me parece que tenemos que discutir todo, dejar de lado medidas de las que es difícil volver, como es la toma del Consejo de Educación de Entre Ríos. Me parece que tenemos que sentarnos todos a ver cómo encontramos la solución para nuestros hijos, para la educación de la provincia, y a nivel nacional creo que pasa algo similar", afirmó a Apfdigital el legislador radical."Nosotros no solamente que estamos dispuestos, sino que estamos analizando de qué manera podemos aportar. El radicalismo ha tenido una relación histórica con Agmer", pero aclaró: "tiene que haber una disposición de los protagonistas. Si lo que están pidiendo es un 35 por ciento de aumento y, si no, no empiezan las clases, no empezarán, es muy difícil". "Tenemos que ver cómo podemos hacer para empezar a poner posiciones razonables, y cómo hacemos no para que hoy solamente, que tenemos que salir de este problema, sino cómo tenemos una mejor educación mañana", aclaró el jefe de la bancada de Cambiemos en Diputados.