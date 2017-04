Sin colectivos ni bancos, prevén poco movimiento este jueves en Paraná

En todas aquellas actividades que le dan movimiento al centro de Paraná y sus alrededores, los sindicatos anticiparon la adhesión al paro nacional del jueves. Asimismo, ya se había confirmado que no habrá colectivos.



La Unión Tranviario Automotor (UTA) en el orden local va a seguir la misma línea que adopta la conducción nacional, y se sumará al paro de "modo total", según anticipó el secretario general del sindicato en Paraná, José Rodríguez.



Sin embargo, la situación no es tan clara con los taxistas y remiseros. Ayer, en horas de la tarde, seis choferes consultados en la céntrica esquina de Urquiza y San Martín, dijeron a El Diario que saldrán a trabajar, mientras que dos de ellos indicaron que son copropietarios de los coches que manejan y que van a adherir a la huelga.



"No sé, vamos a ver cómo se presenta la jornada", resumió uno de un tercer grupo integrado por tres taxistas indecisos aún sobre qué actitud tomarán.



"En general no habrá paro salvo aquel que tiene auto y decide no salir ese día. Otros aprovechan a trabajar sabiendo que no habrá colectivos", dijo un taxista. En cambio en los servicios que trabajan con radiollamadas, desde las bases de operaciones dijeron que "hasta ahora trabajamos normalmente todos".



El clima entre taxistas es mucho menos tenso que el que se vive en Buenos Aires, donde la conducción sindical amenazó con "dar vuelta a los taxis" que trabajen en la jornada de huelga.

Por eso, el gremialista del sector y dirigente cegetista Omar Viviani fue denunciado en una fiscalía ante el presunto delito de amenazas y otras figuras.



Otro sector que también hará sentir el paro en la jornada será el de los bancarios, cuya dirigencia gremial adelantó que habrá adhesión plena, al igual que el Sindicato de Luz y Fuerza. El secretario general, Sergio Menéndez, firma un comunicado en el cual indica "la modalidad es de carácter técnico manual y administrativo por 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo a partir de la hora cero del jueves". "Por estatuto y decisión de asamblea, el consejo directivo acata orgánicamente las medidas de fuerza dispuestas por la CGT y la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza.



Por su parte, la propia empresa de energía, Enersa, dio a conocer un comunicado en el que expresa que con motivo del paro general "las oficinas comerciales permanecerán cerradas" este 6 de abril. "No obstante ello, se continuará atendiendo el servicio con los sistemas de guardias correspondientes", agregó la prestadora del servicio de energía eléctrica.



Donde también se espera que el paro se sienta es en el ámbito de la administración pública, porque los dos principales sindicatos, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Unión de Personal Civil de la Nación (Upcn), el primero integrando al Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y el segundo la Confederación General del Trabajo (CGT), decidieron sumarse a la jornada de paro en Entre Ríos.



También habrá adhesión de los gremios docentes.