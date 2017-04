Multisectorial de Jubilados y Pensionados se reunió con Daniel Elías

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

El presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Daniel Elías, se reunió con la Multisectorial de Jubilados y Pensionados. El encuentro se concretó en la sede gremial de ATE.



Al respecto, Elías informó a Elonce TV que "son reuniones abiertas a las que pueden asistir los jubilados y pensionados que deseen. La principal finalidad es mantener y alimentar el diálogo que tenemos entre la gestión de gobierno y nuestra población de beneficiarios. Les transmitimos información, les contamos el estado actual del sistema previsional. He ido compartiendo principios e ideas para ir viendo cómo podemos mejorar, en tanto no ataquemos, perjudiquemos ni pongamos en riesgo los pilares básicos del sistema: nuestro 82%".



Sobre el estado actual del sistema previsional, detalló que "sigue siendo un sistema estable, previsible, sin bolsones de conflictividad. A diferencia del año pasado, advertimos que hay un par de temas a tener en cuenta y debemos ocuparnos o preocuparnos para analizar su evolución".



En ese sentido, aseguró que uno de los temas es el reclamo de docentes jubilados que piden que el incentivo sea incorporado al haber jubilatorio. "Nosotros contestamos con la Ley Nacional de Incentivo Docente, que dispone que solo se le pague al trabajador en actividad", dijo.



Por otra parte, indicó que "los trabajadores jubilados de Vialidad Provincial pretenden aplicar la nueva orgánica del organismo en la población de beneficiarios. Esto los lleva a reclamar las nuevas categorías que se han aplicado en trabajadores en actividad. El jubilado no puede seguir ascendiendo de categoría después de jubilado".



"Son temas que ponemos en agenda, no queremos sorpresas y queremos cuidad el sistema provisional. La base de nuestra relación es el consenso", finalizó. Elonce.com