Denunciaron al sindicalista Viviani por incitación a la violencia colectiva

Un fiscal porteño y un abogado de la ciudad de Mar del Plata denunciaron penalmente al titular del gremio de taxistas, Omar Viviani, por los delitos de "intimidación pública" e "incitación a la violencia colectiva".



El representante del Ministerio Público Fiscal que se presentó en los Tribunales Federales de Comodoro Py para denunciar a Viviani fue Carlos Gamallo, titular de la Fiscalía General número 20 ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal.



La denuncia, en la que acusó a Viviani por el presunto delito de "incitación a la violencia colectiva", recayó, tras el sorteo de rigor, en el juzgado federal a cargo de Claudio Bonadío.



En tanto, en Mar del Plata, un abogado presentó una denuncia penal por "intimidación pública" contra el titular del Sindicato de Peones de Taxis.



Se trata del penalista Julio Razona, quien radicó su denuncia ante la Fiscalía General de Mar del Plata, y sostuvo, en diálogo con Télam, que "la frase de Viviani cumple todos los requisitos de la intimidación pública, de acuerdo al artículo 211 del Código Penal".



"El Código castiga con hasta seis años de prisión a quien quiera infundir temor público y use medios materiales idóneos para producir ese efecto", señaló Razona.



Tras la repercusión pública de sus dichos, el dirigente de los taxistas salió a retractarse: "Me equivoqué. Se me salió la cadena y ahora me están dando como 'gallego a la gaita'. Lo dije en una asamblea multitudinaria y acalorada como hace mucho tiempo que no veía, en la que se relataban los padecimientos que están atravesando los compañeros", dijo Viviani en declaraciones a radio Rivadavia.