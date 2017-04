Procesaron a Cristina Fernández en la causa Los Sauces

El juez federal Claudio Bonadio procesó por "asociación ilícita, lavado de activos y negociaciones incompatibles" y prohibió salir del país a la ex presidenta Cristina Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia, a su sobrina Romina Mercado y a los empresarios Cristóbal López y al ya detenido Lázaro Báez, entre otros, en la causa Los Sauces.En el caso de la ex mandataria,, según la resolución en la que, por primera vez, quedaron procesados los dos hijos de la ex mandataria."Surgen del sumario elementos de fuerza procesal por ahora suficientes como para determinar en principio que tanto Cristina Elisabeth Fernández y Máximo Carlos Kirchner son los jefes de la banda a la que luego de la muerte de su padre ingresó Florencia Kirchner, contando a partir de allí con poder de decisión sobre la sociedad", advirtió el juez en el fallo., según la resolución. Según el juez, los empresarios fueron "organizadores" de la asociación ilícita.En tanto, en su resolución, Bonadío se declaró incompetente para continuar con la investigación sobre la sociedad Los Sauces y envió el caso a su par Julián Ercolini, a cargo de la causa Hotesur.El juez entendió que se formó una "banda con el objeto de recibir obra pública mediante contratos de locación de la firma Los Sauces SA, propiedad de Cristina Elisabet Fernánez, Maxímo y Florencia Kirchner por parte de empresas de los denominados grupo Báez, Grupo Indalo, Grupo Sanfelice, Solvencia Crediticia SA y la Asociación Mutual Siempre Joven.En cuanto aEn la causa se investiga el alquiler de propiedades de esa sociedad de la familia Kirchner a empresarios beneficiados con la obra pública en el kirchnerismo, como López y su socio Fabián de Souza -también procesado- y Báez.Este: ya fue enviada a juicio oral por la venta de dólar futuro y el juez federal Julián Ercolini la procesó por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor de Báez.

Bonadio procesó a Cristina Kirchner en la causa Los Sauces by Télam on Scribd