Reclaman más suplencias para cubrir licencias en un Centro de Salud de Paraná

El Centro de Salud "Dr. Arturo Oñativia" (ex Corrales) se mantiene sin atención al público ya que el personal se mantiene con retención de servicios. Los trabajadores reclaman más suplencias para cubrir las licencias y mejores condiciones laborales."El problema es que nosotros necesitaríamos una planta de ocho personas por todo el trabajo que tenemos, por las 28 mil familias que tenemos a cargo", confirmó a, la responsable de Administración, Estela Giarnorio. "Hay dos empleados con parte médico y desde el Ministerio nos niegan esas suplencias para cubrir esos lugares", denunció la trabajadora."La directora de Atención Primaria nos prometió que vía excepción podíamos tener dos suplencias, una por una compañera y una licencia gremial, pero el ministro las rebotó", sostuvo.Según argumentó, son entre 22 y 25 consultorios diarios que deben ser preparados para hasta 20 pacientes por turno, y solo dos trabajadores fueron dispuestos para la atención matutina, y tres para la vespertina."Ni siquiera podemos atender como corresponde al paciente porque no nos dan los tiempos", lamentó la mujer. "Deberíamos tener el plantel de personal que corresponde para atender a los pacientes como corresponde", agregó.En la oportunidad, también comentó que no han podido guardar las historias clínicas. "Demoramos hasta media hora para encontrar una historia clínica, inclusive hemos tenido gestos de violencia por parte de algunos pacientes porque vienen a buscar la leche, les dicen que esperen, no porque no queramos atenderlos sino porque no tenemos personal, y han querido hasta pegarle a un compañero", rememoró Giarnorio.Asimismo evidenciaron que son víctimas de "gritos, amenazas e insultos" por parte otros compañeros de trabajo. Señalaron además, los problemas de infraestructura en el Centro de Salud a causa de espacios reducidos ante la cantidad de vecinos que se acercan."Cuando no se dio respuestas por parte del ministerio de Salud, fuimos la secretaria de Trabajo. Hoy teníamos una conciliación en la íbamos a tratar de destrabar los problemas pero lamentablemente por cuestiones de agenda del funcionariado, no se pudo realizar y se pasó para el martes 11", informó Mariana Luján, prosecretaria del Centro de Salud."Hicimos una presentación ante la Dirección y el único responsable de esta situación es el director del Centro porque no queda bien que nosotros vengamos a resolver un problema institucional", apuntó Pedro Zuchuat, secretario gremial de ATE.