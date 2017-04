Agmer Paraná sigue con la protesta en el Consejo de Educación

Política Las liquidaciones generaron una escalada perjudicial en el conflicto docente

La secretaria gremial de Agmer Paraná, Rebeca Guerreiro, indicó aque continúan con la protesta en el hall del Consejo General de Educación (CGE) porque están "cansados de esperar" y advirtió que "seguiremos ocupando este espacio, que es nuestro espacio de reclamo".Enseguida aclaró que "nunca hemos impedido el ingreso ni el trabajo en el Consejo de Educación. Nuestra toma es totalmente pacífica. Tenemos eventos culturales por la noche, vienen grupos a tocar y alumnos a cantar. Pero durante el día se respeta que los compañeros trabajadores que funcionan en este edificio puedan desarrollar sus tareas"."Tenemos en claro que somos todos trabajadores", acotó, tras la cual expresó: "Los descuentos se dieron por una orden directa del contador Griffoni. Hoy tienen que poner la cara los trabajadores que están en liquidaciones, por lo cual no nos parece justo".Afirmó que ningún funcionario pasó por ese espacio. "No hemos agredido a nadie y si tenemos una discusión será en el buen sentido, para hablar de lo que nos está pasando. A Griffoni, Gaggión o a Panozzo no los hemos visto pasar por acá. Los buscamos pero no están", cerró Guerreiro.