ATE adhiere al paro nacional y expresó "su solidaridad con la lucha docente"

En la mañana de ayer, se reunió el Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado junto a los Secretarios Generales de todas las seccionales de la provincia.En el encuentro, el Secretario General, Oscar Muntes brindó un detallado informe de la reunión de Consejo Directivo Nacional, llevada a cabo el pasado 27 y 28 de marzo en la ciudad de Buenos Aires,, explicó el gremio en un comunicado.En la reunión se realizó "un análisis y debate colectivo sobre la situación política actual, tanto en el ámbito nacional como provincial, donde lamentablemente el rumbo que han tomado los gobiernos tiene como eje principal que la crisis la paguemos los trabajadores", explicaron desde el gremio y agregó que tal hecho, "queda plasmado en la negativa del gobierno de Macri a abrir la paritaria nacional docente, continuar con despidos en el Estado y garantizar políticas que generan tarifazos y perdidas de fuentes laborales para el pueblo y aumento de ganancias para las empresas", señala el escrito difundido por el sindicato de los trabajadores del Estado.Según expresan en el comunicado, "en nuestra provincia, la decisión de Bordet de subordinarse a las políticas y definiciones del gobierno nacional, como por ejemplo el techo salarial del 18% en cuotas, lo que deja a la mayoría de los trabajadores del Estado bajo la línea de pobreza, garantizar una política fiscal que beneficia a los que más tienen y dar un hachazo a los salarios de los compañeros docentes con descuentos que están por fuera de la realidad, dejando claro que el gobierno está dispuesto a implementar el ajuste no solo en materia salarial sino también en la implementación del cobro por productividad en el Estado", publicó ATE y agregó: "no han convocado para dar continuidad a la paritaria ni han dado respuesta a los puntos solicitados por ATE que contemplan una política de Estado integral a favor de los trabajadores y no solo el aspecto salarial".", señala el comunicado de ATE.Además, se decidió "desarrollar un plenario provincial de salud el 7/4 con centro en el vaciamiento de, que siga impulsando la resolución de las necesidades del conjunto de los trabajadores", remarcó ATE en su escrito.Por otro lado, el cónclave expresó ", intentando además conformar un programa que permita generar un plan de acción del conjunto de los trabajadores del Estado y el resto de los sectores populares afectados por la situación actual", finaliza el comunicado.