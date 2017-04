La Provincia entregó aportes para obras de gas en Oro Verde

A los fines de extender la red de gas natural en el municipio y dotar con este servicio a los nuevos edificios de la Policía de Entre Ríos y a la Escuela Parroquial de Oro Verde, el gobierno provincial, a través del Ministerio de Gobierno y Justicia, y la Secretaría de Energía de la Gobernación, hicieron entrega de un aporte no reintegrable a la Municipalidad de esa localidad por 249.668 pesos.



"El gobernador ha sido muy claro respecto de esto; mantenemos un avance constante en materia de obra pública a partir de fondos provinciales, y trabajando de manera conjunta con los municipios. Sabemos que este es un servicio fundamental para los vecinos, y tomamos el compromiso de esa manera" subrayó el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, tras recorrer las obras en la localidad.



Por su parte, el secretario de Energía, Raúl Arroyo, señaló: "La red de gas en Oro Verde fue terminada hace un tiempo pero nos habíamos comprometido con el intendente, para extender las obras a dos edificios públicos que no estaban terminados cuando se concluyó con la red. Es por eso que hoy venimos con el ministro a hacer efectiva la entrega de aportes para la ampliación de la red".



El intendente de la ciudad, José Luis Dumé, agradeció al gobierno provincial por el beneficio y resaltó la importancia que tiene la finalización de la obra para toda la ciudadanía de Oro Verde.



Asimismo, el director de Prevención y Seguridad Vial, Mario Muller, celebró la entrega de aportes realizada por la provincia al municipio de Oro Verde y destacó que "esta zona no había sido habilitada cuando se hizo el primer tendido de gas natural, después de un arduo trabajo del municipio para dejar el terreno en condiciones, pudimos desde la provincia construir el edificio de la Dirección. Estos avances hablan de una gestión importante del gobierno para garantizar mejores condiciones".



Tras la entrega de aportes al municipio, el ministro Urribarri junto al secretario Arroyo; el jefe de Policía, Gustavo Maslein; el intendente de Oro Verde, José Luis Dumé; el viceintendente, Oscar Toledo y el director de Prevención y Seguridad Vial, Mario Muller, recorrieron las obras realizadas y el nuevo edificio de la Policía.