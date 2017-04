Según Peña, el paro de la CGT "no ayuda en nada" a los trabajadores

El jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, afirmó a través de su cuenta de Facebook: "No creemos que el paro nacional convocado para este jueves, ayude en nada a la realidad de los trabajadores en la Argentina", en tanto que diversos gremios de distintas regiones del país anunciaron su adhesión a la medida.



El jefe de Gabinete expresó que el paro "no tiene una consigna puntual, no tiene una demanda específica que la CGT nos haya planteado en estos 15 meses que no haya sido atendida por este gobierno".



"Nosotros nunca nos fuimos ni nos iremos de ninguna mesa de diálogo", sostuvo Peña y agregó: "No creemos que el camino sea aislarnos en posturas personales".



Señaló que "siempre vamos a estar dispuestos a sentarnos a trabajar en una instancia de diálogo, poniendo la verdad sobre la mesa y buscando acuerdos que mejoren la realidad de los trabajadores".



"La democracia se divide entre aquellos que creen que esas diferencias nos fortalecen y nos obligan a buscar consensos y puntos en común, de aquellos que creen que las diferencias son la base de un conflicto en el cual tenemos que exaltar las posiciones y romper las instancias de diálogo. Eso ya lo vivimos durante más de diez años y sabemos que no nos lleva por buen camino", remarcó.



Además, tras destacar que "creemos que es muy importante que todos los argentinos expresen lo que piensan y los valores que sostienen", agregó que "pero la plata que el país pierde por un día de paro, es plata que se pierde para el desarrollo del país. Por eso el paro no termina siendo en contra del gobierno o el Presidente, termina siendo contra la Argentina".



La CGT convocó al paro para el 6 de abril, una medida que cuenta con la adhesión también de los sindicatos nucleados en las CTA Autónoma y de los trabajadores.