Las liquidaciones generaron una escalada perjudicial en el conflicto docente

El conflicto docente ingresó en los últimos días en una escalada que resulta, sin dudas, perjudicial para la educación. El desencadenante, más allá de los reclamos salariales planteados desde antes del inicio del ciclo lectivo, fueron las liquidaciones de los haberes.Es que, según los gremios, hubo. Fue entonces cuando el sector endureció su postura ante lo que consideró descuentos "indiscriminados" por huelga que realizó, en aras de encaminar las negociaciones tendientes a limar asperezas y buscar nuevamente la senda que permita ir hacia acuerdos que conlleven a queComo decía un padre a la salida de una escuela del centro de la capital entrerriana: "No me interesa que se reúnan y acuerden en una carpa, en un despacho oficial o en medio de una plaza, acá lo prioritario es que los chicos tengan clases, porque los paros y asambleas ya llevan cuatro semanas".A propósito de los descuentos que consideraron "indiscriminados", desde el sector docente citaron como ejemplo el caso de la docente Nilda Silva queY desde el Consejo de Educación detallaron que a la mencionada docente se le acreditaron $ 978,96.Y respecto a. Y enumeraron:Y hacen notar los consumos personales que llevaron a que se le acrediten sólo algo más de 900 pesos:Sidecreer: $ 5.618,00Banco Bersa: $ 4.782,00Aporte Sindical AGMER : $ 774,05Aporte Sincial MUPER: $ 735,71Proveeduria MUPER: $ 12.249,71Desde el gremio habían expuesto también el caso de Evangelina Ronconi, que"Sobre este caso, desde el CGE señalan que "tiene 14 horas cátedra activas en el SAGE yEstiman que reclama que "de Maestra de Educación Artística por el periodo 10 al 22/03/2017 que fue aprobado el 28/03/2017, locomo corresponde. La continuidad desde el 23/03 al 21/04 fue ingresado el 25/03 y aún está en borrador sin aprobar., señalan.", manifestaron los docentes, pero el Consejo de Educación precisa que "se le liquidaron 24 horas cátedras que son las que tenía activas en el SAGE de las cuales se les descontó por Inasistencia $ 3.993,08 nominal y de bolsillo $ 3.210,43"."., dijeron desde Agmer.El gobierno ratificó que "efectivamente no tiene liquidación y por ende no tiene descuentos por paro o inasistencia, ya queFrente a ello, desde el Consejo General de Educación (CGE) se informó que las afirmaciones vertidas en los medios de comunicación sobre descuentos presuntamente indiscriminados responden a "falta de información y lecturas parciales"."Como pude apreciarse ninguno de los casos mencionados en la nota periodística obedece a lo que se intenta informar a la opinión publica. El sistema liquidó correctamente la información cargada y aprobada en el SAGE", concluye el informe del CGE.Más allá de este cruce de informaciones y acusaciones, lo primordial será intentar, dentro de las marcadas diferencias, hallar el hilo conductor que lleve nuevamente a la búsqueda de una solución porque,