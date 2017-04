Gestionan emprendimientos productivos para Gualeguay

El gobernador Gustavo Bordet se reunió este lunes con el intendente de Gualeguay, Federico Bogdan, y con empresarios interesados en instalar en la ciudad tres proyectos productivos que generarán fuentes de trabajo y un desarrollo industrial de la localidad. Acordaron trabajar articuladamente para avanzar con el emprendimiento en el mejor tiempo posible.



Bordet, acompañado por los ministros de Economía, Hugo Ballay; de Infraestructura, Luis Benedetto; y de Producción, Carlos Scheppen; y del director a cargo de la Secretaría de Ambiente, Roberto Zabala; dijo que el objetivo del encuentro era "articular el trabajo entre todos los involucrados para que el proyecto avance en el menor tiempo posible".



Por su parte, el intendente de Gualeguay, Federico Bogdan, dijo, al término de la reunión, que "es muy importante para la ciudad tener la posibilidad de tener un polo industrial, no es poca cosa. La ciudad carece de un área industrial, sólo tenemos dos fábricas y algunos microemprendimientos. Es una ciudad con 50.000 habitantes y tener esta posibilidad histórica significa más mano de obra local y dignificar a nuestras familias".



Luego agregó: "Contamos con apoyo del gobernador Gustavo Bordet y del gobierno nacional para concretar esta inversión. Para el desarrollo industrial de Gualeguay esto es un sueño que hace muchos años que tiene la ciudad y sentarnos con el gobernador y recibir una respuesta tan contundente no llena de orgullo".



El intendente comentó también que se llamará próximamente a audiencia pública para que el pueblo de Gualeguay sea parte de esto y esté al tanto de lo que se va a realizar.



Por su parte, el director de Frontera S.A., Victorio Gualetieri, dijo que la idea es encarar tres proyectos importantes en Gualeguay: la clasificación de arenas especiales; fábrica de hormigón alveolar para hacer ladrillos, paneles y lozas, con tecnología de última generación provenientes de Alemania para el desarrollo de viviendas; y la generación de energía y gas por biomasa.



Destacó que el proyecto fue "muy bien recibido por el gobernador Bordet y el intendente" y que "la zona presenta una gran dificultad y es que no hay energía eléctrica ni gas suficiente para el tipo de industria por lo que buscamos como solución la generación de energía por biomasa, teniendo en cuenta que Entre Ríos es autosuficiente en materia forestal".



Gualtieri afirmó que "esta industria va a generar muchas fuentes de trabajo y con un gran desarrollo".



Recordó que "cuando llegamos hace un año con esta idea a comentársela al gobernador e intendente, fuimos muy bien recibidos".



"El gobierno nacional estaba haciendo unos llamados de energía renovable, el año pasado, hicimos una presentación para 30 megavatios y lo único que nos faltó, que es lo que vinimos a discutir hoy, fue tener el impacto ambiental aprobado", puntualizó.



En ese sentido, dijo que "después de esta reunión que ha fomentado e invitado el gobernador, que contó con la participación del intendente de Gualeguay y todos los actores, por parte de la Secretaría de Ambiente, de todos los Ministerios de la provincia y de todos nuestros equipos técnicos, yo creo que se ha llegado a la conclusión de que se deben alinear algunas cuestiones de la parte documental, para poder definitivamente ir a una audiencia pública para que se apruebe y que no genere un impacto ambiental negativo".